Главная премьера стремительно уходящего августа — мультижанровый сериал «Страна Лавкрафта» шоураннера Миши Грин и именитых продюсеров и режиссеров Джордана Пила и Джей Джей Абрамса. «Собака.ru» рассказывает, почему эта абсолютно американская история смотрится намного лучше из российских реалий.
Расизм, Джордан Пил и Джей Джей Абрамс: Как устроен хоррор-сериал «Страна Лавкрафта»?
О чем сериал?
По клаустрофобному тесному окопу непонятно какой войны начала 20 века бежит чернокожий юноша. Кто-то из однополчан интересуется, «куда лезет черный». Взрыв снаряда — и хроникальный черно-белый кадр расцвечивается в неправдоподобно яркую картинку. Лазерами стреляют инопланетные тарелки, шевеля щупальцами, мимо проносится чудовище ктулху, из НЛО на землю спускается прекрасная краснокожая марсианка. Подчеркнуто бодрый закадровый голос радостно сообщает, что это американская история об американском же юноше. Подтверждая тезис, в кадре появляется актер, изображающий Джеки Робинсона — первого чернокожего спортсмена в главной лиге бейсбола США (MLB — Major League Baseball). Тот эффектно бьет битой в челюсть мифического чудовища, сообщая, что всегда прикроет.
Так начинается сериал «Страна Лавкрафта», который в этих первых же минутах намекает: зрителя ждет микс из фантастики, хоррора, социальной драмы, исторического контекста и магического реализма. Начальный ролик — его квинтэссенция, пародия на поп-культуру и мини-спойлер, который, впрочем, быстро сменяется (до поры до времени) нарративом.
Фантастические события оказываются дурным сном, который видит 22-летний ветеран Корейской войны Аттикус Фримен. Он слишком любит сайнс-фикшн и задремал, зачитавшись «Принцессой Марса» Берроуза. На дворе 1950-е. По пыльным дорогам южных штатов через названные в честь рабовладельцев мосты Аттикус едет на автобусе на сегрегационнах местах для афроамериканцев в родной Чикаго. На побывку его вызвал письмом отец, после отправки весточки исчезнувший. Вместе с составляющим безопасные путеводители по США для чернокожих дядей Джорджем Фрименом и бойкой подругой детства Летишей Льюис он отправляется искать папашу, попутно сталкиваясь с монстрами фигуральными (расизмом) и вполне реальными.
Почему Лавкрафт, это же не его роман?
В основе сериала — одноименный роман Мэтта Раффа 2016 года. Проект отчасти наследует его структуру, но по-своему ее переосмысляет. Как и книга, он решен как антология: в нем есть сквозной сюжет и главные герои, но почти каждый эпизод — свой поджанр в общей концепции хоррора. Это и роуд-муви, и история про дом с призраками, и приключения в стиле Индианы Джонса.
Термин «Страна Лавкрафта» — тоже принадлежит не самому писателю Говарду Филлипсу Лавкрафту, а литератору Киту Герберу. Так называют вымышленные города из его хтонических произведений, венчающих готическую эстетику в духе Эдгара По с фантастикой и ужасами. Их сеть залегает в основном в Массачусетсе, Вермонте и Род-Айленде — все названия штатов и округов в рассказах настоящие.
Не разобрав точно почерк отца в письме, в один из таких несуществующих городов Аркхэм (он оказывается Ардхэмом) собирается наведаться Аттикус Фримен в своей поисковой поездке. Его начитанный дядя, узнав в чьих книгах фигурирует место назначения вылазки, вводит контекст, который заложил автор романа Мэтт Рафф. Он цитирует стихотворение Лафкрафта «On the Creation of Niggers», в котором африканцы сравниваются с животными («С людской фигурой тварь изобрели, Порок вложили, негром нарекли»).
Бытовой расизм Лавкрафта — факт общеизвестный и встраивается в непростой контекст: надо ли воспринимать произведения в отрыве от личности его автора («был ли убийцею создатель Ватикана»). Таким же тревожным артефактом в фильме «Мы» Джорджана Пила была футболка с «Триллером» Майкла Джексона. И хотя сериал создан до движения Black Lives Matter, в этом смысл его релиз в августе стал важным послесловием и еще одним поводом для дискуссии о новой этике и ревизии истории. Забавное совпадение и то, что расцвет мема про пробуждение лафкрафтовского ктулху пришелся во всем мире (и России) на нулевые — золотые времена свободы слова в виде нецензурируемого и бесконтрольного интернета, по которому ностальгируют некоторые представители поколения 35+ (кстати, вопрос про то, когда проснется ктулху, рунетчики в 2006-м задавали Путину).
Кто в команде?
Хотя сериал все маркируют по его именитым продюсерам — автору «Остаться в живых» Джей Джей Абрамсу и режиссеру «Прочь» и «Мы» Джордану Пилу — его главный шоураннер все же Миша Грин, которая до этого запускала «Подземку», а также была сценаристкой «Сынов анархии» и «Героев».
Как часто бывает у проектов HBO, эпизоды снимали разные режиссеры (где-то это помогает выдержать новизну, но может и уничтожить легкое дыхание, как в случае с ревизией почерка Андреи Арнольд во втором сезоне «Большой маленькой лжи»). Среди них — снявший триллер о Северной Ирландии «71» и драму «Белый парень Рик» с Мэттью Макконахи Ян Деманж, Дэниэл Сакхайм («Настоящий детектив»), Шерил Дьюнай («Фостеры»), Виктория Махони («Ты», «Крик в небеса») и Дэвид Петрарка («Подпольная империя», «Игра престолов»).
Главную роль Аттикуса играет Джонатан Мэйджерс («Пятеро одной крови» Спайка Ли, «Последний черный в Сан-Франциско», «Белый парень Рик»). Его дерзкой подругой Летишей стала Джерни Смоллетт — Черная Канарейка из недавних «Хищных птиц». Также в касте — Майкл Кеннет Уильмс, Кортни Б Вэнс и модель Эбби Ли из «Неонового демона».
Кому стоит смотреть сериал?
Из российской действительности коды «Страны Лавкрафта» считываются не так явно (сколько человек в России опознают, скажем, того же бейсболиста Робинсона или речь автора «Если Билл-стрит могла бы заговорить» Болдуина ?). И это, пожалуй, даже хорошая новость.
Отстранение в этой «американской истории про американского парня» позволяет опознавать намеки на сатирический памфлет, но не завязнуть в политике, получив удовольствие и от жанра хоррора. Благо в сериале представлены чуть ли не все его возможные вариации.
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