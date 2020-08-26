Расизм, Джордан Пил и Джей Джей Абрамс: Как устроен хоррор-сериал «Страна Лавкрафта»?

Почему Лавкрафт, это же не его роман?

В основе сериала — одноименный роман Мэтта Раффа 2016 года. Проект отчасти наследует его структуру, но по-своему ее переосмысляет. Как и книга, он решен как антология: в нем есть сквозной сюжет и главные герои, но почти каждый эпизод — свой поджанр в общей концепции хоррора. Это и роуд-муви, и история про дом с призраками, и приключения в стиле Индианы Джонса.

Термин «Страна Лавкрафта» — тоже принадлежит не самому писателю Говарду Филлипсу Лавкрафту, а литератору Киту Герберу. Так называют вымышленные города из его хтонических произведений, венчающих готическую эстетику в духе Эдгара По с фантастикой и ужасами. Их сеть залегает в основном в Массачусетсе, Вермонте и Род-Айленде — все названия штатов и округов в рассказах настоящие.

Не разобрав точно почерк отца в письме, в один из таких несуществующих городов Аркхэм (он оказывается Ардхэмом) собирается наведаться Аттикус Фримен в своей поисковой поездке. Его начитанный дядя, узнав в чьих книгах фигурирует место назначения вылазки, вводит контекст, который заложил автор романа Мэтт Рафф. Он цитирует стихотворение Лафкрафта «On the Creation of Niggers», в котором африканцы сравниваются с животными («С людской фигурой тварь изобрели, Порок вложили, негром нарекли»).

Бытовой расизм Лавкрафта — факт общеизвестный и встраивается в непростой контекст: надо ли воспринимать произведения в отрыве от личности его автора («был ли убийцею создатель Ватикана»). Таким же тревожным артефактом в фильме «Мы» Джорджана Пила была футболка с «Триллером» Майкла Джексона. И хотя сериал создан до движения Black Lives Matter, в этом смысл его релиз в августе стал важным послесловием и еще одним поводом для дискуссии о новой этике и ревизии истории. Забавное совпадение и то, что расцвет мема про пробуждение лафкрафтовского ктулху пришелся во всем мире (и России) на нулевые — золотые времена свободы слова в виде нецензурируемого и бесконтрольного интернета, по которому ностальгируют некоторые представители поколения 35+ (кстати, вопрос про то, когда проснется ктулху, рунетчики в 2006-м задавали Путину).