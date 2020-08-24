26% россиян продолжают работать удаленно, 15% чередуют работу из дома с деятельностью в офисе, а 47% жителей страны предпочли бы и дальше работать дистанционно. Об этом говорят результаты опроса, проведенного порталом «Работа.ру» среди экономически активного населения старше 18 лет. Всего, по данным исследования, в офисы вернулись 59% респондентов.

В период самоизоляции россияне больше всего скучали по рабочей обстановке (34%), коллективу (22%), удобному рабочему месту (18%) и корпоративной жизни (9%). 43% россиян не скучали ни по чему, работая на «удаленке».

Напомним, в июне на рассмотрение Госдумы внесли законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Документ прописывает «право быть офлайн», регламентирует типы дистанционной работы, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника на «удаленке» и работодателя.

Переход на удаленную работу из-за распространения коронавируса и как следствие введения режима самоизоляции в России снизил уровень загрязнения воздуха. По подсчетам экспертов, весной 2020 года воздух стал чище на 20-50%. Ранее россиянам рассказали, как организовать работу на «удаленке». Хотите знать, как проходил рабочий процесс в сериале «Офис», если бы Майкл, Дуайт, Джим и другие находились дома, а не в офисе? Загляните в рабочий чат Dunder Mifflin!