Власти Петербурга выделили 415 миллионов на выплаты медикам, которые пострадали от коронавируса

Напомним, выплаты по COVID-19 обещали сотрудникам медицинских учреждений еще в начале апреля, однако порядок признания их пострадавшими в тот момент не был определен. Теперь же заболевшим медикам положено 300 тысяч рублей. Тем, кто получил инвалидность вследствие заражения коронавирусной инфекцией — 500 тысяч рублей, а семьям умерших — 1 миллион рублей. Всего на выплаты губернатор Петербурга Александр Беглов выделил 30 миллионов рублей. Позже Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил новое распоряжение, согласно которому изменен порядок предоставления выплат медицинским работником, заразившимся или умершим вследствие коронавируса.