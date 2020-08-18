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Бизнесмены «Деловой России» предложили властям Петербурга создать барный кластер и ввести мораторий на повышение налогов

Ассоциация «Деловая Россия» рассказала Смольному, как можно восстановить экономику в Петербурге, которая пострадала от коронавирусных ограничений. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на письмо«Деловой России», подготовленное по итогам встречи, которая прошла 14 августа.

В частности, бизнесмены предложили ввести мораторий на повышение ставки земельного налога и на повышение кадастровой стоимости земельных участков в 2020–2021 годах. Также бизнесу нужны государственные гарантии от правительства Петербурга для системообразующих предприятий, а также перенос госзакупок с конца 2020-го — начала 2021 года на третий квартал нынешнего года с увеличением авансирования и по ускоренной программе приватизации, включая передачу части площадей в льготную аренду предприятиям.

Также «Деловая Россия» рассчитывает на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на 1 млрд рублей с  упрощенной процедурой рассмотрения заявок и распространением механизмов расширенного банковского сопровождения на все контракты в строительной сфере, заключаемые органами власти Петербурга на сумму от 100 млн рублей.

Кроме того, было предложено составить список приоритетных и общественно значимых инвестиционных проектов и проработать условия их реализации.«Деловая Россия» также считает, что необходимо добавить внутренний водный пассажирский транспорт в перечень пострадавших отраслей и решить проблемы с барами.  Например, основать «барный кластер» в качестве альтернативы улице Рубинштейна, где будут контролировать соблюдение правопорядка. А еще бизнесмены потребовали создать региональный общественный совет при Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу с участием представителей делового сообщества, чтобы оперативно решать проблемы.

Напомним, в Смольном обсудили, как пандемия коронавируса сказалась на экономике Петербурга. Так, число безработных увеличилось почти в10 раз, численность населения снизилась на 2,9 тыс. человек, экономика города упадет на 4%, а туризм потеряет 70% оборота.

Сабина Алиева,
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