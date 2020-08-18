Бизнесмены «Деловой России» предложили властям Петербурга создать барный кластер и ввести мораторий на повышение налогов

В частности, бизнесмены предложили ввести мораторий на повышение ставки земельного налога и на повышение кадастровой стоимости земельных участков в 2020–2021 годах. Также бизнесу нужны государственные гарантии от правительства Петербурга для системообразующих предприятий, а также перенос госзакупок с конца 2020-го — начала 2021 года на третий квартал нынешнего года с увеличением авансирования и по ускоренной программе приватизации, включая передачу части площадей в льготную аренду предприятиям.