Ассоциация «Деловая Россия» рассказала Смольному, как можно восстановить экономику в Петербурге, которая пострадала от коронавирусных ограничений. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на письмо«Деловой России», подготовленное по итогам встречи, которая прошла 14 августа.
Бизнесмены «Деловой России» предложили властям Петербурга создать барный кластер и ввести мораторий на повышение налогов
В частности, бизнесмены предложили ввести мораторий на повышение ставки земельного налога и на повышение кадастровой стоимости земельных участков в 2020–2021 годах. Также бизнесу нужны государственные гарантии от правительства Петербурга для системообразующих предприятий, а также перенос госзакупок с конца 2020-го — начала 2021 года на третий квартал нынешнего года с увеличением авансирования и по ускоренной программе приватизации, включая передачу части площадей в льготную аренду предприятиям.
Также «Деловая Россия» рассчитывает на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на 1 млрд рублей с упрощенной процедурой рассмотрения заявок и распространением механизмов расширенного банковского сопровождения на все контракты в строительной сфере, заключаемые органами власти Петербурга на сумму от 100 млн рублей.
Кроме того, было предложено составить список приоритетных и общественно значимых инвестиционных проектов и проработать условия их реализации.«Деловая Россия» также считает, что необходимо добавить внутренний водный пассажирский транспорт в перечень пострадавших отраслей и решить проблемы с барами. Например, основать «барный кластер» в качестве альтернативы улице Рубинштейна, где будут контролировать соблюдение правопорядка. А еще бизнесмены потребовали создать региональный общественный совет при Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу с участием представителей делового сообщества, чтобы оперативно решать проблемы.
Напомним, в Смольном обсудили, как пандемия коронавируса сказалась на экономике Петербурга. Так, число безработных увеличилось почти в10 раз, численность населения снизилась на 2,9 тыс. человек, экономика города упадет на 4%, а туризм потеряет 70% оборота.
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