Более 400 млн рублей потратят на строительство «ИТМО Хайпарк» в 2027 году

Общая площадь будущего научного кластера составит почти 90 гектаров. К началу ноября здесь построили объекты инженерной инфраструктуры первого этапа. В августе сообщалось что, помимо улиц, водопровода и электросети, мастера возвели трубы для газа и тепла, создали очистные сооружения ливневых сточных вод. Теперь специалисты приступили к созданию сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения второго этапа. Продолжается строительство главного учебного корпуса Университета ИТМО и студенческого клуба, а также двух общежитий. К концу этого года планируют создать источника теплохолодоснабжения.

«ИТМО Хайпарк» — это IT-кластер с научно-образовательным центром университета ИТМО, его общежитиями и спорткомплексом, «технологической долиной» и бизнес-парком для резидентов, которые смогут купить землю под строительство IT-предприятий. Также здесь появятся рекреационные зоны, музей и многофункциональный спортивный комплекс, которые будут доступны всем петербуржцам.

Концепция включает создание города-спутника «Южный». Комплекс строится в том числе за счет денег из федерального и региональных бюджетов. По данным газеты «Коммерсант», С 2017 по 2023 год на проектирование и строительство объектов комплекса выделили порядка 16,7 млрд рублей.

Кластер возводят в три очереди. Камень в его основание заложили летом 2023 года. В феврале 2026 года губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что первую очередь «ИТМО Хайпарк» сдадут в 2028 году, а вторую — к 2030 году.