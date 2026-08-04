Для научного центра «ИТМО Хайпарк» построили дороги, водопровод и электросеть

Помимо улиц, водопровода и электросети, здесь построили трубы для газа и тепла, создали очистные сооружения ливневых сточных вод. Территорию подключили к магистральным инженерным сетям. Теперь в планах строительство инженерных сетей второго этапа, которые будут снабжать три научных центра, спортивный комплекс и два корпуса общежитий. До конца этого года власти хотят построить источник теплохолодоснабжения.

Общая площадь зданий, которые строят в рамках первого этапа, составляет 73,3 тысячи квадратных метра. Помещения обещают оснастить звукоизоляцией, «чтобы создать комфортные условия для научной работы магистрантов и аспирантов». Для будущих резидентов инвестор также планирует построить Центр коллективного пользования для разработки и высокотехнологичного производства, а также здания формата лайт-индастриал.