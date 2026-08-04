Для научного центра «ИТМО Хайпарк» построили дороги, водопровод и электросеть

Готова инженерная инфраструктура первого этапа строительства инновационного центра «ИТМО Хайпарк», сообщили в Смольном. Специалисты продолжают возводить корпуса будущей высокотехнологичной долины.
Помимо улиц, водопровода и электросети, здесь построили трубы для газа и тепла, создали очистные сооружения ливневых сточных вод. Территорию подключили к магистральным инженерным сетям. Теперь в планах строительство инженерных сетей второго этапа, которые будут снабжать три научных центра, спортивный комплекс и два корпуса общежитий. До конца этого года власти хотят построить источник теплохолодоснабжения.
Общая площадь зданий, которые строят в рамках первого этапа, составляет 73,3 тысячи квадратных метра. Помещения обещают оснастить звукоизоляцией, «чтобы создать комфортные условия для научной работы магистрантов и аспирантов». Для будущих резидентов инвестор также планирует построить Центр коллективного пользования для разработки и высокотехнологичного производства, а также здания формата лайт-индастриал.
«ИТМО Хайпарк» — это IT-кластер с научно-образовательным центром университета ИТМО, его общежитиями и спорткомплексом, «технологической долиной» и бизнес-парком для резидентов, которые смогут купить землю под строительство IT-предприятий. Также здесь появятся рекреационные зоны, музей и многофункциональный спортивный комплекс, которые будут доступны всем петербуржцам. Концепция включает создание города-спутника «Южный». Комплекс строится в том числе за счет денег из федерального и региональных бюджетов. По данным газеты «Коммерсант», С 2017 по 2023 год на проектирование и строительство объектов комплекса выделили порядка 16,7 млрд рублей, а в 2024 году на работу ушло около 900 млн рублей.
Кластер возводят в три очереди. Камень в его основание заложили летом 2023 года. В феврале 2026 года губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что первую очередь «ИТМО Хайпарк» сдадут в 2028 году, а вторую — к 2030 году.
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