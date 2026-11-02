Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Курс здорового питания запустят в российских детских садах

В российских детских садах дошкольников начнут знакомить с основами здорового питания. Курс разработали Институт изучения детства, семьи и воспитания и общественный совет при Роспотребнадзоре при поддержке Минпросвещения. Об этом «Известиям» рассказал исполняющий обязанности директора института Александр Цветков.

Larisa Rudenko / Shutterstock

Занятия будут посвящены не только продуктам, но и повседневным привычкам. Детям объяснят, зачем мыть руки перед едой и как правильно пользоваться столовыми приборами, а также познакомят с основными группами продуктов — овощами, фруктами, молочными, мясными и зерновыми. На простых примерах дошкольниках объяснят, какие продукты дают энергию и помогают сохранять активность и бодрость.

Для воспитателей подготовили специальный комплект материалов, с помощью которого они смогут рассказывать о питании понятным детям языком. По словам Цветкова, нынешний курс — только начало: в дальнейшем разработчики планируют заниматься и другими темами.

Ранее в ФИЦ питания и биотехнологии сообщили о подготовке учебников о здоровом питании для российских школьников. Пособия «Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!» предназначены для учеников 5-9-х классов и созданы под редакцией академика РАН Геннадия Онищенко. А весной правительство утвердило рекомендации по ведению здорового образа жизни, который будут применять в медорганизациях с центрами здоровья или здорового долголетия. В сети документ назвали «методичкой по биохакингу».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: