Курс здорового питания запустят в российских детских садах

Занятия будут посвящены не только продуктам, но и повседневным привычкам. Детям объяснят, зачем мыть руки перед едой и как правильно пользоваться столовыми приборами, а также познакомят с основными группами продуктов — овощами, фруктами, молочными, мясными и зерновыми. На простых примерах дошкольниках объяснят, какие продукты дают энергию и помогают сохранять активность и бодрость.

Для воспитателей подготовили специальный комплект материалов, с помощью которого они смогут рассказывать о питании понятным детям языком. По словам Цветкова, нынешний курс — только начало: в дальнейшем разработчики планируют заниматься и другими темами.

Ранее в ФИЦ питания и биотехнологии сообщили о подготовке учебников о здоровом питании для российских школьников. Пособия «Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!» предназначены для учеников 5-9-х классов и созданы под редакцией академика РАН Геннадия Онищенко. А весной правительство утвердило рекомендации по ведению здорового образа жизни, который будут применять в медорганизациях с центрами здоровья или здорового долголетия. В сети документ назвали «методичкой по биохакингу».