Официальная «методичка по биохакингу» появилась в России

В стране утвердили новые рекомендации по здоровому образу жизни. Новый документ, который будут применять в поликлиниках и центрах здоровья, утвердило правительство сообщает РИА «Новости». В соцсетях рекомендации уже назвали «методичкой по биохакингу».

В рекомендациях собраны советы по питанию, режиму сна, физической активности и борьбе со стрессом. Так, завтракать советуют в течение часа после пробуждения — лучше всего с 7 до 9 утра. При этом именно завтрак должен быть самым сытным приемом пищи за день. Ужинать рекомендуют минимум за три часа до сна, а между приемами пищи делать перерывы по 4–5 часов.

Из рациона предлагают по возможности убрать или сократить количество полуфабрикатов, колбас, сладостей, выпечки, белого хлеба, сладких напитков и пакетированных соков. Также врачи советуют реже есть жирные мясные бульоны.

Отдельное внимание уделили воде. После пробуждения рекомендуется выпивать стакан теплой или воды комнатной температуры. В течение дня советуют пить понемногу каждый час, а за полчаса до еды — около 100–150 миллилитров воды.

Для поддержания активности россиянам рекомендуют проходить не менее семи тысяч шагов в день. При сидячей работе советуют каждый час вставать и немного двигаться, а вместо лифта чаще выбирать лестницу.

В документе также есть советы по сну. Спать рекомендуют 7–9 часов в прохладной и темной комнате. За один-два часа до сна советуют отказаться от гаджетов или включать фильтр синего света. Кофе лучше не пить после 14:00, а алкоголь — минимум за три часа до сна.

Для снижения стресса специалисты рекомендуют уделять 10–15 минут утром медитации или дыхательным упражнениям. Также полезными назвали короткие дыхательные практики в течение дня, вечерние прогулки и дневник благодарности — перед сном в него предлагают записывать три хорошие мысли или события.

