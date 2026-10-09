Предмет по изучению ИИ в российских школах станет обязательным

«Мы приняли решение, что со второй четверти будет апробироваться новый курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность". А со следующего сентября, следующего учебного года, уже для всех школ с 5-го по 11-й класс будет обязательный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность"», — приводит информагентство слова министра.

В феврале Минпросвещения включило пособия по ИИ в федеральный список школьных учебников. А в марте этого года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ведомство предложило внедрить ИИ в школьную информатику. В мае министерство заявляло, что изучать языковые модели школьники будут на углубленных уроках информатики с 1 сентября 2026 года.