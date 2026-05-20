Обучать искусственному интеллекту в российских школах начнут с нового учебного года

Изучение ИИ включили в образовательную программу после Всероссийской олимпиады школьников, очередной цикл которой завершился в мае, рассказывает министр.

«В пример приведу новый профиль "Искусственный интеллект", который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета», — отметил Кравцов.

О том, что Минпросвещения предложило внедрить ИИ в школьную информатику, «РИА Новости» со ссылкой на производителя беспилотников «Геоскан» сообщило еще в марте этого года. По информации источника, в школах обучат применять компьютерные программы на основе искусственного интеллекта для решения практических задач. На углубленном уровне школьники изучат машинное обучение, анализ данных, построение моделей и использование нейросетевых алгоритмов, отметили в компании.

В феврале Минпросвещения включило учебники «Введение в искусственный интеллект», выпущенные совместно с Альянсом в сфере ИИ, для 5–6, 7–8 и 9 классов в федеральный список школьных учебников. Издания дополняют видеоуроки и интерактивные тесты по теме ИИ. Также для проекта создали специальную образовательную платформу, где школьники смогут выполнять практические задания с использованием российских генеративных нейросетей. Платформа безопасна для детей, работает без рекламы и не требует регистрации, отметили тогда в издательстве «Просвещение».

«Искусственный интеллект уже присутствует в нашей повседневной и профессиональной жизни. В обществе сформирована потребность в обучении этим новым технологиям не только взрослых, но и детей. Сразу встал вопрос: кто будет авторами новых учебников? Бесспорно, это должны быть специалисты, эксперты, которые работают в области ИИ. Так родилось партнерство с Альянсом в сфере искусственного интеллекта», — рассказала главный редактор «Просвещения» Надежда Колесникова.

Гендиректор Альянса Валерия Воробьева назвала выпуск учебников «стратегическим шагом всей страны к формированию поколения ответственных пользователей ИИ». Из учебных пособий, по ее словам, дети узнают о преимуществах и ограничениях технологии, а также о правилах ее безопасного и этичного применения.