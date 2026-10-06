Гигантский куб льда, в который ученые ловят частицы, прилетающие на Землю от звезд! За что в этом году дали Нобелевку по физике?

Что это за нейтрино и зачем он нужен?

Дмитрий Глазов: Из школьного курса мы помним названия разных частиц: электроны, протоны, нейтроны. Все они имеют определенный заряд: электроны — отрицательный, а протоны — положительный, нейтроны — нулевой. Частицы с разным зарядом притягиваются, с одинаковым — отталкиваются.

Нейтрино — это нейтральные частицы, которые не участвуют в электромагнитном взаимодействии. При этом они очень легкие и летят практически со скоростью света. В отличие от электронов, в обычном атоме их не встретить. Они возникают при определенных реакциях, самый типичный пример — бета-распад ядер.

Нейтрино несут в себе информацию о тех объектах, в которых они «родились». Этим они, собственно, и интересны. Иногда они являются едва ли не единственным способом получить такие сведения. Самый простой пример — центр звезды, такой как наше Солнце. Там идут самые интенсивные реакции, но световых частиц, фотонов, мы оттуда не получаем. Свет, который мы видим, идет с поверхности Солнца, а фотоны из центра рассеиваются в плазме по пути к поверхности звезды. А вот нейтрино из центра Солнца до нас вполне себе долетают, поэтому их так интересно поймать.

Впрочем, IceCube в первую очередь охотится на более экзотические нейтрино, приходящие из других галактик. Так называемые активные галактические ядра излучают нейтрино высоких энергий и приносят астрофизикам уникальную информацию о происходящих там процессах.