Правила приема в вузы опять меняются! Сокращение числа олимпиад, ужесточения для платников и дополнительные баллы за ЕГЭ!

Минобрнауки предлагает поменять правила поступления в российские вузы. Проект соответствующего документа уже опубликован. Очевидно, грядущие изменения связаны со скандальным итогом недавней приемной кампании, когда даже абитуриенты с 310 баллами не смогли поступить в те вузы, которые выбрали. Что именно намерены поправить чиновники. И какой эффект это будет иметь на самом деле? Разбираемся в материале Собака.ru!
Приемная кампания-2026 стала одной из самых скандальных за последние годы. Выпускники школ и их родители массово жаловались на резкий скачок проходного балла во многих вузах и недоступность бюджетных мест по общему конкурсу из-за большого количества призеров олимпиад.
Спустя три недели после начала нового учебного года Минобрнауки представило проект поправок в правила приема. Документ выложен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока он еще не утвержден, но, скорее всего, отражает те правила, по которым выпускники школ будут поступать уже следующим летом.
Сам документ занимает больше 10 страниц, но в пояснительной записке сами чиновники сделали выжимку наиболее важных изменений.
1. Сокращение олимпиадных льгот
Пожалуй, главное нововведение — сужение возможности поступить через олимпиаду. Напомним, в этом году право на упрощенное получение бюджетного места в вузе давали дипломы более чем 80 олимпиад. При этом вузы сами решали, какие льготы предоставлять абитуриентам в зависимости от конкретного конкурса и занятого места.
Дипломы были актуальны в течение нескольких лет, то есть школьник мог выиграть олимпиаду в 9 классе и представить документ в вуз после 11-го. Теперь, говорится в пояснительной записке к документу Минобра, «поступить без вступительных испытаний смогут только победители; учитываться будут результаты олимпиад только за 10–11-е классы».
Как полагает социолог образования и первый проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Ксения Тенишева, это попытка сократить давление на общий прием со стороны олимпиадников. Однако, полагает эксперт, здесь есть несколько «очевидных минусов».
«Призеры олимпиад не поступают автоматом, но могут получать высший балл по профильному предмету, что, с одной стороны, возвращает их в общий конкурс, а с другой — они присоединяются к основной толпе людей, которые набрали практически максимальные баллы».
Ксения Тенишева
Социолог образования, первый проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Еще одна проблема — вузам оставили право самим определять, принимают они диплом за 10-й или только за 11-й класс. Что сохраняет ситуацию, когда в разных университетах действуют разные правила. И это, не говоря еще об одной стороне вопроса, — многие люди думали, что выиграли олимпиаду, скажем, в 9-м классе и могут не беспокоиться о поступлении. Теперь выясняется, что это, возможно, не так и им надо срочно готовиться сдавать ЕГЭ на максимальные баллы. Им просто на ходу ломают уже готовую траекторию поступления».
2. Четвертый ЕГЭ может дать дополнительные баллы
Сейчас вузы могут начислять дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Именно отсюда берутся абитуриенты с 310 баллами из 300 возможных. Теперь получить дополнительные очки можно за успешно сданный четвертый ЕГЭ. Правда, коснется это не всех, а только тех, кто поступает на естественнонаучные и инженерные направления.
Они смогут приложить диплом ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике или биологии и, если один из этих предметов сдан более чем на 60 баллов, то это дает плюс к очкам за индивидуальные достижения. Предлагаемая шкала выглядит следующим образом:
- 60–74 балла за четвертый ЕГЭ дадут +15 баллов за индивидуальные достижения;
- 75–89 баллов — +20 баллов за индивидуальные достижения;
- 90 баллов и более за четвертый ЕГЭ превратятся в +25 баллов за ИД.
По мнению Тенишевой, эта мера также является ответом на кризис прошедшей кампании. «Уже очевидно, что система массово готовит 100-балльников, — говорит социолог. — Нужно ввести еще какой-то параметр, который позволяет повысить потолок. Для этого вводится по факту дополнительный ЕГЭ. То есть для студентов математического и естественнонаучного профиля фактически обязательно сдавать 4 экзамена».
Ксения Тенишева
Социолог образования, первый проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Документ вызывает противоречивую реакцию. С одной стороны, мы всем миром возопили, что нам нужна реакция властей на ситуацию этого года. Мы ее получили, отдельные пункты кажутся здравыми. Однако если мы соберем все меры вместе и наложим на них тот факт, что окончательная версия документа вступит в силу только весной, когда абитуриенты ничего не смогут поменять, боюсь все это лишь увеличит ощущение неопределенности и экономическое расслоение. Если же говорить о долгосрочной перспективе, то мы все замерли в ожидании новой системы высшего образования. Получается, что новые правила повлияют на абитуриентов этого года, а потом все опять поменяется».
Также, добавляет Тенишева, это нововведение серьезно повышает неопределенность. «Изменения должны вступить в силу весной, а ЕГЭ нужно выбирать 1 февраля. Получается, что в январе вам надо сделать выбор, какие экзамены сдавать, держа в голове, что правила будут приняты только весной и они до этого времени могут поменяться», — опасается эксперт.
3. Запрет на поступление на укрупненные группы
Также в Минобрнауки предлагают запретить поступление на укрупненные группы специальностей — теперь абитуриенты будут подавать документы на конкретные направления подготовки и специальности.
4. Дальнейшие ужесточения для тех, кто готов учиться платно
Как уже отмечалось, в России последовательно ужесточается контроль за платным образованием. Так, еще в минувшую приемную кампанию вузам ограничили число мест, на которые они могут принимать платников.
Теперь в Минобрнауки идут дальше — «для обеспечения зачисления мотивированных абитуриентов устанавливается необходимость оплаты обучения за первый семестр», — говорится в тексте пояснительной записки.
По словам Ксении Тенишевой, речь идет о еще одном подтверждении требований, которые уже содержались в законодательстве, просто не все вузы выполняли их. «По сути это не изменение, а подтверждение уже существующих правил, — говорит проректор Европейского университета. — Однако это дополнительное усугубление неравенства. Если вы хотите поступать в несколько вузов, то вам нужно иметь очень крупную сумму денег, чтобы предварительно оплатить первый семестр везде. То есть платные места уже не будут работать как подстраховка».
5. Желающие учиться в магистратуре смогут подаваться только на 5 программ
Хотя большинство изменений коснулось потенциальных бакалавров, есть нововведения и для поступающих на следующую ступень высшего образования. «Подать заявление о приеме в магистратуре можно не более, чем на 5 направлений подготовки (внутри одного вуза)», — говорится в пояснительной записке.
Как полагает Ксения Тенишева, это «наиболее логичное» нововведение из предложенных. «Честно говоря, меня скорее удивляло, почему этого ограничения до сих пор не ввели, — говорит она. — Мы видели довольно парадоксальные истории, когда один человек подается на 42 программы сразу. Очевидно невозможно сдать 42 набора экзаменов, однако создается очень большая нагрузка на систему вузов».
6. Прочие изменения
Также в Минобрнауки предлагают расширить перечень индивидуальных достижений. Дополнительные баллы теперь должны будут давать:
- медаль «За проявленное мужество»;
- диплом о дополнительном образовании в проекте «Код будущего»;
- диплом о дополнительном образовании в организациях ДОСААФ.
- Кроме того, отмечает издание РБК, вырастет число направлений, где физика станет обязательным экзаменом (их теперь будет 37, в этот список войдут все программы, связанные с машиностроением).
Математику придется сдавать всем, кто намерен учиться на специалиста в области информационной безопасности. История станет обязательной на всех программах, где ранее был выбор между этим предметом и обществознанием.
Комментарии (0)