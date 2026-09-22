Правила приема в вузы опять меняются! Сокращение числа олимпиад, ужесточения для платников и дополнительные баллы за ЕГЭ!

Приемная кампания-2026 стала одной из самых скандальных за последние годы. Выпускники школ и их родители массово жаловались на резкий скачок проходного балла во многих вузах и недоступность бюджетных мест по общему конкурсу из-за большого количества призеров олимпиад.

Спустя три недели после начала нового учебного года Минобрнауки представило проект поправок в правила приема. Документ выложен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока он еще не утвержден, но, скорее всего, отражает те правила, по которым выпускники школ будут поступать уже следующим летом.

Сам документ занимает больше 10 страниц, но в пояснительной записке сами чиновники сделали выжимку наиболее важных изменений.