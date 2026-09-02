«БПЛА», «НПЗ», «сикс-севен», «колобок» и «нишевый» борются за звание слова года

Импринт «Лингва» (часть издательской группы АСТ) объявил шорт-лист из 40 претендентов на звание «Слова года — 2026». В топ среди прочих вошли «БПЛА», «НПЗ», «колобок», «сикс-севен», «нишевый», «лор» и междометие «газ» (в значении «айда!»).

Список составила рабочая группа из более чем 80 лингвистов, филологов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров, медиаперсон. Участвовали исследователи из МГУ, Института русского языка им. Пушкина, МГИМО, РАНХиГС и НИУ ВШЭ. Слова выбирали по трем критериям: актуальность, популярность и влияние на общество.

Адаптация

Белые списки

Блокировка

БПЛА

Брейнрот

Вайбкодинг

Wildberries

Взаимопомощь

Выгорание

Газ (междометие)

Дофамин

Дрон

Дух

Единство

Жизнь

ИИ

ИИ-агент

Колобок

Локальность

Лор

Мах (мессенджер)

Маркетплейс

Миллениал

Мир

Надежда

Нейросеть

Нейрослоп

Нишевый

НПЗ

Отмена

Память

Переговоры

Прайм-эра

Промт

Проявленность

Пухосос

Ред-флаг

6-7 («сикс-севен»)

Тревожность

Слово года объявят в декабре на книжной ярмарке non/fiction.

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