Лев Лурье выступит на конференции «Новое о блокаде» в «Севкабель Порту»

6 сентября, накануне Дня памяти жертв блокады (8 сентября), в лектории «Севкабель Порта» состоится конференция «Новое о блокаде». На публичных лекциях и круглом столе историки обсудят, как формируется знание о блокаде, какие проводят работы по сохранению памяти о катастрофе, а также какие новые аспекты изучения опыта блокады обнаружили специалисты. Выступят профессор СПбГУ и ЕУСПб Никита Ломагин, исследовательница Центра «Прожито» Анастасия Павловская, исследователь факультета истории ЕУСПб Андрей Рябко и идеолог Дня памяти — Лев Лурье.

8 сентября 1941 года блокадное кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда на 872 дня. Ежегодно фонд «Ленинградцы» организует к трагической дате поминальные блокадные чтения, на которых озвучивают списки погибших во дворах жилых домов, школ, учреждений, на городских площадях. За восемь лет в ходе акции назвали 174904 имени погибших из примерно 650 000 известных. В этом году чтения охватят порядка 60 площадок: от Эрмитажа и Русского музея до школ и районных библиотек.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 6 СЕНТЯБРЯ

12:00-13:30 круглый стол «Новые темы и темные пятна при изучении блокады». Участвуют Лев Лурье , Никита Ломагин , Анастасия Павловская , Андрей Рябков ;

круглый стол «Новые темы и темные пятна при изучении блокады». Участвуют , , , ; 14:00-15:30 лекция Никиты Ломагина «Ключевые решения немецкого командования на Ленинградском фронте»;

лекция «Ключевые решения немецкого командования на Ленинградском фронте»; 16:00-17:30 лекция Анастасии Павловской «Дневники безразличны ко времени»;

лекция «Дневники безразличны ко времени»; 18:00-19:00 лекция Андрея Рябкова «Промышленность блокадного Ленинграда».

«Новое о блокаде» проведут на Кожевенной линии, 40д (студия 42/лекторий порт, 3 этаж). Вход свободный, нужна регистрация. Подробнее о Дне памяти можно прочитать на сайте.

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