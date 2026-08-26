Школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

Согласно приказу, во время занятий школьникам нельзя будет пользоваться телефонами и другими средствами мобильной связи. Исключение предусмотрено для экстренных случаев — например, если возникает угроза жизни или здоровью учеников или сотрудников школы. Запрет не распространяется на перемены. Пользоваться гаджетами в это время можно будет по правилам, которые установит сама школа. Министр также отметил, что в России уже есть федеральный закон, который вводит соответствующие ограничения.

В начале недели, 24 августа, Минпросвещения сообщило, что в сентябре в школах вместо звонков будут включать «знаковые для нескольких поколений и современные композиции». Среди этих треков — «Песня Первых» в исполнении ее автора Дениса Майданова и спетая Эдуардом Хилем композиция «Учат в школе».