Смартфоны в российских школах теперь под запретом! Пойдет ли это на пользу учебе? Или создаст больше проблем учителям?

Тем более что в мировой практике мы видим довольно много примеров введения более или менее жестких мер, касающихся использования смартфонов в школах (в частности во Франции, Латвии, Австралии, Португалии, Испании, Швейцарии и т.д.). Хотя, как правило, в развитых странах варианты использования смартфонов в образовательных целях сохраняются.

Однако итоговая версия, которая предполагает тотальный запрет смартфонов во всех школах, без учета позиции каждого конкретного образовательного учреждения, кажется мне уязвимой по ряду причин. В первую очередь встает вопрос реализации этой нормы.

Государство как бы говорит учителю: «Мы тебя защищаем, мы запрещаем использовать смартфоны». Но кто будет следить за исполнением запрета? Тот же самый учитель. Что они будут делать, чтобы норму соблюсти? Каких усилий это потребует? Что администрация школы будет делать, если дети не будут слушаться? Как вообще управлять конфликтами, которые будут возникать на этой почве? На все эти вопросы я не увидел убедительных ответов. Мне кажется, и учителя, и школьная администрация оказываются в сложном положении. Они должны будут следить сами за реализацией нормы, которая принята вроде бы в их интересах, но не имея на данный момент полноценных инструментов для этого и рискуя на себе испытывать все негативные реакции. В школах, где правила не просто написаны на бумаге, но есть доверительные отношения учителей и учеников, все может реализовываться и без закона. Где же таких правил нет, где сама культура отношений учителей, учеников и родителей не сформирована, я боюсь, что закон не станет защитой учителей, а может в каких-то случаях даже усугубить напряжение.

Как минимум важно, чтобы государство показало, что готово поддержать учителя в случае конфликтов на этой почве, а также предложить поддержку в разъяснительной работе с детьми и родителями.

Наконец, есть позитивные варианты использования смартфонов для образования. В этом вопросе, как и в целом в отношении цифровых инструментов, долгое время даже наблюдался избыточный оптимизм — последний доклад ЮНЕСКО фиксирует некоторое разочарование от таких завышенных ожиданий в части применения новых технологий в школе. Однако следует понимать, что возможности гаджетов и возможности реализации их потенциала расширяются, в частности появляются инструменты генеративного искусственного интеллекта, ChatGPT и др. Они могут серьезно помочь в обучении. При этом их использование предполагает определенный уровень готовности школ и педагогов. В противном случае могут, впрочем, и навредить. Но есть школы и педагоги, которые, как мне кажется, готовы двинуться по этому пути и сохранить возможность использования смартфонов в образовательных целях. Предоставить автономию школам в этом вопросе, как было в первоначальной версии, мне кажется более обоснованным вариантом. Словом, это большой вызов, просто отгораживаться от которого железной стеной запретов кажется рискованным.