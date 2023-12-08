Смартфоны в российских школах теперь под запретом! Пойдет ли это на пользу учебе? Или создаст больше проблем учителям?

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о полном запрете телефонов в школах. По нему пользоваться гаджетами нельзя даже для учебных целей, исключение лишь одно: ситуации, связанные с угрозой жизни и здоровью ребенка. Таким образом планируется повысить дисциплину и бороться с «зависимостью» детей от смартфонов. Такая мера правда поможет? Что говорит наука о влиянии телефонов на учебу? И почему некоторые эксперты считают, что норма лишь прибавит проблем самим педагогам? Отвечают специалисты в области школьного образования.
Сергей Косарецкий
Директор Центра социально-экономического развития школы НИУ ВШЭ
По ходу рассмотрения в Госдуме инициатива [по запрету смартфонов в школах] сильно изменилась. Сначала мои оценки были достаточно спокойными — я понимал обоснованность этой меры. Она не связана с самим смартфоном и его образовательным потенциалом. Лично я интерпретировал документ как попытку органов власти повысить доверие со стороны учительского сообщества. Предоставить ему свидетельство своей активности в отстаивании интересов педагогов.
Это было видно по комментариям законодателей, в которых не говорилось собственно о смартфонах как инструментах работы с информацией. Писалось о создании «благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий». Гаджеты рассматривали, в частности как возможный инструмент аудио-, видеозаписей учителя и в целом их использование как источник проблем для него.
Определенный резон в таких рассуждениях был — учителя правда сталкиваются с некорректным поведением учеников, что усугубляет их без того тяжелое психоэмоциональное состояние, связанное с ростом нагрузки, отчетности, с невысокой оплатой труда. В ситуации, когда государство ничего не может пока предложить по изменению социально-экономического положения работников школы, попытка защитить их от учеников, злоупотребляющих гаджетами, выглядит понятной, логичной.
Тем более что в мировой практике мы видим довольно много примеров введения более или менее жестких мер, касающихся использования смартфонов в школах (в частности во Франции, Латвии, Австралии, Португалии, Испании, Швейцарии и т.д.). Хотя, как правило, в развитых странах варианты использования смартфонов в образовательных целях сохраняются.
Однако итоговая версия, которая предполагает тотальный запрет смартфонов во всех школах, без учета позиции каждого конкретного образовательного учреждения, кажется мне уязвимой по ряду причин. В первую очередь встает вопрос реализации этой нормы.
Государство как бы говорит учителю: «Мы тебя защищаем, мы запрещаем использовать смартфоны». Но кто будет следить за исполнением запрета? Тот же самый учитель. Что они будут делать, чтобы норму соблюсти? Каких усилий это потребует? Что администрация школы будет делать, если дети не будут слушаться? Как вообще управлять конфликтами, которые будут возникать на этой почве? На все эти вопросы я не увидел убедительных ответов. Мне кажется, и учителя, и школьная администрация оказываются в сложном положении. Они должны будут следить сами за реализацией нормы, которая принята вроде бы в их интересах, но не имея на данный момент полноценных инструментов для этого и рискуя на себе испытывать все негативные реакции. В школах, где правила не просто написаны на бумаге, но есть доверительные отношения учителей и учеников, все может реализовываться и без закона. Где же таких правил нет, где сама культура отношений учителей, учеников и родителей не сформирована, я боюсь, что закон не станет защитой учителей, а может в каких-то случаях даже усугубить напряжение.
Как минимум важно, чтобы государство показало, что готово поддержать учителя в случае конфликтов на этой почве, а также предложить поддержку в разъяснительной работе с детьми и родителями.
Наконец, есть позитивные варианты использования смартфонов для образования. В этом вопросе, как и в целом в отношении цифровых инструментов, долгое время даже наблюдался избыточный оптимизм — последний доклад ЮНЕСКО фиксирует некоторое разочарование от таких завышенных ожиданий в части применения новых технологий в школе. Однако следует понимать, что возможности гаджетов и возможности реализации их потенциала расширяются, в частности появляются инструменты генеративного искусственного интеллекта, ChatGPT и др. Они могут серьезно помочь в обучении. При этом их использование предполагает определенный уровень готовности школ и педагогов. В противном случае могут, впрочем, и навредить. Но есть школы и педагоги, которые, как мне кажется, готовы двинуться по этому пути и сохранить возможность использования смартфонов в образовательных целях. Предоставить автономию школам в этом вопросе, как было в первоначальной версии, мне кажется более обоснованным вариантом. Словом, это большой вызов, просто отгораживаться от которого железной стеной запретов кажется рискованным.
Лев Лурье
Основатель Петербургской классической гимназии
Знаете, есть такая поговорка: плохому танцору… известно, что мешает. То же самое касается и учителей. Если учитель сильный, то его воля, его преподавательское искусство позволяет не прибегать к такого рода административным мерам, как запреты. Тем более что голь на выдумки хитра.
Проще говоря, если дети хотят нарушать дисциплину, а учитель не может с ними справиться, то они и так будут ее нарушать — прятать телефоны, пользоваться ими под столом. Наконец, если они хотят читать что-то постороннее под столом, типа «Три мушкетера», то они и будут это делать даже без телефона.
Мне кажется, что это какое-то любимое занятие нашей Думы — что-то запрещать, хотя в принципе такой вопрос может решить даже директор школы. Законопроект вообще не учитывает ситуацию, когда администрация считает, что смартфоны можно применять для обучения. Как и положение дел, когда в школе достаточно сильные педагоги, чтобы справиться с использованием смартфонов без законов.
Лично я смартфоны на уроках не использовал, мне это было не нужно, но я знаю, что некоторые учителя успешно это делают. Но даже если бы такой позитив был бы невозможен. Даже если использовать смартфон во благо было бы в школе нельзя. Ну так и от жевания резинки нет пользы. От дерганья за косички — тоже. Но мало ли чем школьники развлекаются. Они должны шалить, баловаться, отчасти не слушать учителей, ведь школьные годы — веселые, как поется в песне.
Можно, конечно, пытаться с этим бороться. К примеру, принять закон о том, что школьники не должны разговаривать на уроках. За первое нарушение административное наказание, за второе — уголовное. Можно ввести норму, чтобы они каждый день решали 10 упражнений по математике. Если нет — в первый раз административное наказание, во второй — уголовное.
Такие законы вполне можно ввести. Но большого значения для образования они иметь не будут, разве что школьникам станет еще скучнее на скучных уроках.
Максим Пратусевич
Директор Президентского физико-математического лицея №239
Пользы от этой нормы никакой, вреда тоже немного — пусть будет, что называется. Да, раньше можно было с позволения учителя смартфоны как-то на уроке применять. Педагог мог сгенерировать какой-то QR-код, запустить голосовалку, но санитарные ограничения предельно ограничивали эти возможности, так как регламентировали диагональ экрана, который можно использовать в процессе обучения. Устройства с маленьким экраном просто нельзя было широко применять.
Ну что, теперь они вообще запрещены… будем как-то учить без них. Хотя не могу не отметить, что в свое время один человек даже выигрывал конкурс «Учитель года» за успешный опыт использования гаджетов на уроке.
Честно говоря, кажется, что это яркий пример акцентуации чувств на несущественном. Пиар на пустом месте, где уже давно есть простые решения. Ко мне тоже приходят родители и говорят: вот, мол, наши дети в школе достают смартфоны. На что я им всегда отвечаю: «Покупайте кнопочные телефоны». Проблема же просто решается. Лично мне смартфоны на уроке никогда не мешают — у меня просто нет такой проблемы. Как-то раз я в пятом классе выкинул телефон в окошко, с тех пор никто у меня на занятиях гаджеты не достает.
Вообще мне кажется, что Госдуме есть чем заняться, кроме борьбы со смартфонами. Проблема в том, что принятие какого-то скучного, но нужного закона о техническом регулировании чего-то не вызовет у публики нужного восторга. Поэтому и обращаются к смартфонам. Однако школе это никак не поможет.
Для школы было бы полезным, чтобы ее просто оставили в покое. Это было бы самое полезное. Как у Рафаэля Сабатини: «Дон Хайме... принадлежал к числу тех государственных деятелей, которые могли бы оказать наилучшую услугу Испании, отдалившись от нее на возможно большее расстояние, и, быть может, именно в силу этих соображений и было ему уготовано назначение на пост губернатора Пуэрто-Рико». Вот здесь то же самое…
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