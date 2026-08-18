Рак выявляют с помощью искусственного интеллекта врачи в Ленобласти

Технологию в учреждении применяют с 2023 года. За год использования нейросети время рутинных описаний снимков сократилось на 30%, отмечают во Всеволожской больнице.

Ежегодно в России выявляют около 50 тысяч новых случаев рака молочной железы, половина из них — на поздних стадиях. Болезнь чаще встречается у женщин 40–60 лет. «Ключевой фактор успеха — время. Именно маммография остается самым информативным методом, чтобы обнаружить изменения на раннем этапе и спасти жизнь», — говорят врачи.

В июле петербургские ученые сообщили о прорыве в лечении рака. Специалисты из ПСПбГМУ им. И.П. Павлова научили здоровые клетки бороться с раком крови. На производство этого лекарства AdVita собирает 35 млн рублей. Уже в этом году инновационное лечение получат первые 15 пациентов.