Рак выявляют с помощью искусственного интеллекта врачи в Ленобласти

Искусственный интеллект используют во Всеволожской больнице при диагностике рака молочной железы на ранних бессимптомных стадиях, рассказали в учреждении. Благодаря технологии врачи смогли повысить точность диагнозов при обнаружении минимальных изменений в организме.
ИИ анализирует снимок за секунды и маркирует подозрительные зоны прямо на экране. Так врачу не нужно всматриваться в каждый пиксель, отмечает заведующая отделением лучевой диагностики Юлия Тимм. Система выдает четыре числовых параметра плотности и структуры ткани, на основе которых автоматически рассчитывает категорию риска по международной системе BI-RADS — от 1 до 6, где каждая цифра означает свой уровень риска.
Юлия Тимм
Заведующая отделением лучевой диагностики Всеволожской больницы
ИИ — это супер-ассистент, но не судья. Бывают случаи, когда нейросеть оценивает участок как подозрительный, а опытный глаз понимает: это доброкачественная особенность. И наоборот — микро-кальцинаты, которые алгоритм посчитал незначительными, для рентгенолога со стажем становятся первым тревожным сигналом. Поэтому финальный диагноз ставит именно врач, опираясь на знания и опыт за годы практики.
Технологию в учреждении применяют с 2023 года. За год использования нейросети время рутинных описаний снимков сократилось на 30%, отмечают во Всеволожской больнице.
Ежегодно в России выявляют около 50 тысяч новых случаев рака молочной железы, половина из них — на поздних стадиях. Болезнь чаще встречается у женщин 40–60 лет. «Ключевой фактор успеха — время. Именно маммография остается самым информативным методом, чтобы обнаружить изменения на раннем этапе и спасти жизнь», — говорят врачи.
В июле петербургские ученые сообщили о прорыве в лечении рака. Специалисты из ПСПбГМУ им. И.П. Павлова научили здоровые клетки бороться с раком крови. На производство этого лекарства AdVita собирает 35 млн рублей. Уже в этом году инновационное лечение получат первые 15 пациентов.
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