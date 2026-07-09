Петербургские ученые научили здоровые клетки бороться с раком крови. AdVita собирает деньги на производство этого лекарства

Ежегодно около трех тысяч человек нуждаются в лечении тяжелых форм лимфом и лейкозов. Шансы на ремиссию у таких пациентов при стандартном протоколе лечения составляют около 7%, а ожидаемая продолжительность жизни — 3-6 месяцев. С технологией CAR-T и созданием индивидуального лекарства шанс на полное излечение повышается до 40%, отмечают в AdVita.

CAR-T — это метод лечения химерными антигенными рецепторами, при котором у пациента из крови забирают его T-лимфоциты и на уровне ДНК в лаборатории их «обучают» находить опухоль и бороться с ней. После этого клетки возвращают обратно в организм пациента, где Т-лимфоциты начинают активно размножаться и бороться с заболеванием.

Впервые метод лечения появился в 2017 году в США, и сейчас его применяют в разных странах. Однако у существующего лекарства есть серьезный недостаток — сильные побочные эффекты, которых в петербургском аналоге нет, утверждают ученые.

Разработку ведут в лаборатории генной и клеточной терапии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, которую открыли в июне 2023 года. В проекте участвуют Институт молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН, Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова. А пилотной площадкой для инновационного лечения стал Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова.

Поддержать разработку и производство нового лекарства можно на сайте фонда AdVita.