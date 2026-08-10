Пишут, ученые из СПбГУ нашли редчайший кристалл дороже золота! На самом деле все намного интереснее! Объясняем!

Что это за минерал?

Сразу скажу, что физически извлекли из горных пород уже довольно давно — в 1980–90-х годах. С тех пор он хранится в коллекции нашего центра. Сейчас новые технологии позволяют нам пересматривать старые находки и совершать новые открытия.

Наш минерал — это небольшие иголочки, которые были найдены на поверхности натролита (минерал, состоящий из натрия и калия, на поверхности которого часто находят иглы другого химического состава). Его реальный вид не имеет ничего общего с разлетающейся по СМИ картинкой — ее, мне кажется, вообще сгенерировали с помощью ИИ.

Так вот, одна из наших молодых аспиранток начала проверять эти иголочки и пришла к выводу, что они по своим свойствам похожи на минерал ашкрофтин. Он был открыт около 100 лет назад в Гренландии. Однако, сравнив химическую формулу нашей находки с данными по ашкрофтину, мы обнаружили, что есть разница. Да, наш образец близок к гренландскому, но не идентичен.

Весьма вероятно, что это новый, ранее неизвестный минерал, однако утверждать это пока рано — нам нужны голотипные образцы. Дело в том, что когда какой-то минерал извлекается из месторождения, часть его обязательно помещают в один из ведущих минералогических музеев мира. Это и называется голотип. Для ашкрофтина такие образцы хранятся в Лондоне и Вашингтоне, к сожалению, сейчас они для нас недоступны [из-за геополитического напряжения между странами, — прим. Собака.ru].

Пока мы смогли достать только образцы из Гренландии и Канады. Мы проводим сравнение, но для окончательных выводов все же нужен голотип. Поэтому пока мы называем свою находку кольским ашкрофтином, хотя если нам удастся доказать, что это новый минерал, то мы сможем дать ему новое название. Оно уже даже придумано, но пока я не могу его раскрывать.