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Наука и образование

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Реагент для очистки воды, способный заменить сразу несколько химикатов, придумали петербургские ученые

Новый «феррат натрия», который одновременно разрушает загрязнения и связывает их в крупные сгустки для дальнейшего удаления, тестирует петербургский «Водоканал», рассказали в Смольном. Инновационную технологию разработали специалисты Политехнического университета.

Adam Rhodes UK / Shutterstock

Основной объем воды для холодного водоснабжения Петербурга — 98% — поступает из Невы, остальные 2% приходятся на подземные источники, рассказывает «Водоканал». «Феррат натрия» планируют использовать во втором случае. Вещество «абсолютно нетоксично» и «после работы превращается в обычный гидроксид железа, не оставляя в воде вредных побочных продуктов», пишет предприятие.

Первые лабораторные тесты, которые провели 28 июля на образцах подземной воды сложного состава, содержащей железо, марганец, органику и фториды, прошли успешно, заявляют в пресс-службе «Водоканала». Испытания показали, что реагент «способен комплексно и безопасно очищать сложную воду, заменяя целый каскад химических веществ».

В середине июля «Водоканал» сообщил, что с начала 2026 года провел более 100 тысяч исследований, которые показали высокое качество воды в городе. Ее проверяли по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям — превышений норм не выявили. При этом три года назад в Роспотребнадзоре говорили, что более половины проб воды в Петербурге не соответствовали нормативам. Тогда «Водоканал» тоже заявлял, что собственные исследования предприятия не обнаружили загрязнений. В этой ситуации подробно разбиралась Собака.ru.

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