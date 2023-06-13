Половина проб из источников питьевой воды в Петербурге не соответствует нормам! Что это значит и опасно ли для горожан?

«Люди используют реки как сточную канаву»

Как напоминает Сергей Кренц, доцент РАНХиГС Санкт-Петербург и эксперт Минприроды, главный источник воды для города — Нева. «Из нее берется 98% воды, которая затем обрабатывается на 11 городских водопроводных станциях. Оставшиеся 2% — это подземные воды, используемые в пригородной зоне».

«На чистоту поверхностных вод в Ленинградской области влияет работа металлургических, энергетических и промышленных предприятий, — продолжает он. — В результате водоисточники загрязняются органикой, хлоридами, сульфатами, нефтепродуктами. С водой из подземных источников дело обстоит не лучше: в ней часто фиксируют высокое содержание марганца, железа и сероводорода. А в скважинах глубиной до 50 метров нередко обнаруживают техногенные загрязнения».

Однако если говорить именно о микробиологическом загрязнении, то здесь главные виновники — сельхозпредприятия и плохо очищенные стоки. «Это животноводство, включая использование отходов животноводства на полях, которые неграмотно распаханы, в том числе в водоохранной зоне. Поэтому с них идёт сток в реки. И это плохой контроль за [канализационными] стоками от индивидуальной жилой застройки», — поясняет эколог, консультант председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Законодательного собрания Петербурга Александр Карпов.

Как добавляет руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук, неочищенные стоки не только сами по себе загрязняют воду. Они также служат питательным «бульоном» для микроорганизмов, которые естественным образом живут в любом естественном водоеме.

«Нева находится в самом конце [Невско-Ладожской] водной системы, и та вода, которая сейчас течет [по городу], попала в эту систему лет 15 назад, путешествуя по рекам и озерам нашего региона. В этих водоемах есть жизнь, которая, во-первых, сама по себе выделяет загрязнение, а, во-вторых, питается тем, что туда сливают люди, которые используют реки и озера не только как источник водоснабжения, но и как сточную канаву».