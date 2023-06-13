Половина проб из источников питьевой воды в Петербурге не соответствует нормам! Что это значит и опасно ли для горожан?

В начале июня Роспотребнадзор опубликовал большой доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян. В частности, в нем идет речь о состоянии питьевой воды в российских регионах. В документе говорится о том, что больше 50% проб в Петербурге показали несоответствие необходимым нормам. Что именно не так с пробами воды в городе? Насколько это опасно? И что делать с этой информацией жителям города? Разбираемся в материале «Собака.ru».
В самом начале июня на сайте Роспотребнадзора появился большой доклад, озаглавленный «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году». В этом документе насчитывается больше 360 страниц, на которых рассказывается о самых разных рисках для здоровья россиян.
Один из разделов доклада посвящен источникам питьевой воды в разных регионах страны. В нем, в частности, говорится, что 52,67 % проб в Петербурге не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по «микробиологическим показателям». Проще говоря, половина тестов показала наличие вредных микроорганизмов в тех водоемах, из которых город забирает воду. Для сравнения: в Москве этот показатель составил всего 22,43 %.
«Люди используют реки как сточную канаву»
Как напоминает Сергей Кренц, доцент РАНХиГС Санкт-Петербург и эксперт Минприроды, главный источник воды для города — Нева. «Из нее берется 98% воды, которая затем обрабатывается на 11 городских водопроводных станциях. Оставшиеся 2% — это подземные воды, используемые в пригородной зоне».
«На чистоту поверхностных вод в Ленинградской области влияет работа металлургических, энергетических и промышленных предприятий, — продолжает он. — В результате водоисточники загрязняются органикой, хлоридами, сульфатами, нефтепродуктами. С водой из подземных источников дело обстоит не лучше: в ней часто фиксируют высокое содержание марганца, железа и сероводорода. А в скважинах глубиной до 50 метров нередко обнаруживают техногенные загрязнения».
Однако если говорить именно о микробиологическом загрязнении, то здесь главные виновники — сельхозпредприятия и плохо очищенные стоки. «Это животноводство, включая использование отходов животноводства на полях, которые неграмотно распаханы, в том числе в водоохранной зоне. Поэтому с них идёт сток в реки. И это плохой контроль за [канализационными] стоками от индивидуальной жилой застройки», — поясняет эколог, консультант председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Законодательного собрания Петербурга Александр Карпов.
Как добавляет руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук, неочищенные стоки не только сами по себе загрязняют воду. Они также служат питательным «бульоном» для микроорганизмов, которые естественным образом живут в любом естественном водоеме.
«Нева находится в самом конце [Невско-Ладожской] водной системы, и та вода, которая сейчас течет [по городу], попала в эту систему лет 15 назад, путешествуя по рекам и озерам нашего региона. В этих водоемах есть жизнь, которая, во-первых, сама по себе выделяет загрязнение, а, во-вторых, питается тем, что туда сливают люди, которые используют реки и озера не только как источник водоснабжения, но и как сточную канаву».
«Водоканал чистит воду, как может»
Как отмечает Александр Карпов, вода, в которой Роспотребнадзор обнаружил нарушения, может нанести вред человеку. «Несоответствие по нормативам — это превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) [вредных микроорганизмов], а ПДК устанавливаются, исходя из угрозы здоровью», — говорит он.
Это означает, что невская вода в необработанном виде может быть опасна. Именно поэтому в ней не стоит плавать, не говоря уже о том, чтобы пить, непосредственно зачерпнув из реки. Хорошая новость заключается в том, что перед тем, как попасть в водопроводные трубы, речная вода проходит сложную систему очистки. Как настаивают в петербургском «Водоканале», прошедшая обработку вода полностью соответствует требованиям.
«На выходе с водопроводных станций в мае 2023 года специалисты отобрали 466 проб питьевой воды. По результатам более чем 6 тыс. исследований по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано», — сообщили редакции в пресс-службе предприятия.
Эколог Юрий Шевчук согласен с тем, что «"Водоканал" чистит воду, как может». Сергей Кренц добавляет, что «несмотря на выявленные отклонения [упомянутые в докладе], питьевая вода в Санкт-Петербурге гораздо более качественная, чем в среднем по России».
С этим, как кажется, соглашается и сам Роспотребнадзор — несмотря на то, что пробы из Невы в половине случаев выявили превышение содержания опасных микроорганизмов, Петербург относится к числу регионов со сравнительно небольшим количеством проблем, касающихся именно водопроводной воды. Проще говоря, город черпает довольно грязную воду из реки, но довольно успешно справляется с ее очисткой.
«Риск достаточно трудно прогнозируем»
Тем не менее эксперты в один голос утверждают, что совсем расслабляться все же не стоит. Несмотря на то, что вода, попадающая в трубы, чаще всего соответствует всем нормам, проблемы могут возникнуть дальше.
Как указывает Юрий Шевчук, внутридомовые коммуникации часто изношены и сами по себе могут служить источником вторичного загрязнения (в том числе и микробиологического). С этим согласен и Сергей Кренц: «Пить воду из-под крана можно, но неудовлетворительное состояние ржавеющих водопроводных труб из стали нередко ухудшает ее вкус».
В этих условиях Александр Карпов считает, что если вода, текущая из крана, не мутная, не имеет странного вкуса или запаха, то беспокоиться особо не стоит. Однако перед употреблением в пищу такую воду нужно обязательно прокипятить, а до этого желательно пропустить через бытовой фильтр. «Мы понимаем, что риск попадания микробиологического заражения, несмотря ни на что, все же есть и трудно прогнозируем в каждом конкретном случае», — говорит он.
«Если у вас есть жалобы на качество воды, — продолжает Карпов, — то, наверное, нужно делать анализы, вызывать тот же самый Роспотребнадзор или заказывать анализы в частных лабораториях».
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