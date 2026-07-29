Парусник времен Елизаветы Петровны (или даже Петра I!) нашли на дне Онежского озера. Что это за судно? Кого и куда возило?

На дне Онежского озера обнаружен парусник первой половины XVIII века. Как это произошло?

Я сам из Орла, у нас там есть клуб подводного плавания «ДивО». С 2017 года мы вместе с коллегами из Петербурга проводим экспедиции по поиску затонувших кораблей. Последние два года они проходят на судне «Анастасия» — оно специально оборудовано для такого типа работ.

В этом году мы решили двинуться и дальше начали масштабные исследования на Онежском озере, близ Петрозаводска.

У нас на судне есть специальное оборудование для исследования водоемов, в том числе гидролокатор бокового обзора, он позволяет обследовать дно водоема и смотреть, что же там находится. За это плавание команда нашла сразу несколько объектов. Мы говорим «объектов», потому что на экране локатора не видно, что это такое. У нас есть лишь глубина и самые примерные очертания. Дальше за дело берутся дайверы, которые погружаются и осматривают найденное в живую.

Так вот, во время этой экспедиции команда нашла семь объектов. Шесть мы уже обследовали, большая их часть не представляет большого интереса для истории, а вот один привлек наше внимание.