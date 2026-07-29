Парусник времен Елизаветы Петровны (или даже Петра I!) нашли на дне Онежского озера. Что это за судно? Кого и куда возило?

Исследователи из Петербурга и Орла нашли на дне Онежского озера уникальный двухмачтовый парусник середины XVIII века. На борту обнаружены монеты времен Елизаветы Петровны, дочери Петра I. Возможно, судно было построено во времена основателя Петербурга и использовалось при его наследниках. Как его удалось обнаружить? Для чего оно использовалось? Известно ли его название? И что с ним будет дальше? Об этом Собака.ru рассказал участник экспедиции Станислав Трофимов.
На дне Онежского озера обнаружен парусник первой половины XVIII века. Как это произошло?
Я сам из Орла, у нас там есть клуб подводного плавания «ДивО». С 2017 года мы вместе с коллегами из Петербурга проводим экспедиции по поиску затонувших кораблей. Последние два года они проходят на судне «Анастасия» — оно специально оборудовано для такого типа работ.
В этом году мы решили двинуться и дальше начали масштабные исследования на Онежском озере, близ Петрозаводска.
У нас на судне есть специальное оборудование для исследования водоемов, в том числе гидролокатор бокового обзора, он позволяет обследовать дно водоема и смотреть, что же там находится. За это плавание команда нашла сразу несколько объектов. Мы говорим «объектов», потому что на экране локатора не видно, что это такое. У нас есть лишь глубина и самые примерные очертания. Дальше за дело берутся дайверы, которые погружаются и осматривают найденное в живую.
Так вот, во время этой экспедиции команда нашла семь объектов. Шесть мы уже обследовали, большая их часть не представляет большого интереса для истории, а вот один привлек наше внимание.
Чем именно?
Сразу стало ясно, что судно не похоже на современное. Это двухмачтовый парусник, что сейчас встречается нечасто. При повторных погружениях дайверы обнаружили якорь, он, опять же очевидно не современный.
Дело в том, что сейчас у современного якоря шток (балка, прикрепленная к верхней части якоря, — прим. Собака.ru) металлический. Здесь шток деревянный, как это делали в старину (якоря с деревянными штоками можно встретить у главного входа в Адмиралтейство, — прим Собака.ru).
Кроме того, судно в прекрасном состоянии. Есть, конечно, небольшие повреждения, оставленные сетями — в Онеге ведется активное рыболовство — но в остальном сохранность просто прекрасная.
Почему вы считаете, что судно именно XVIII века?
Первая зацепка — размеры. Мы провели измерения и выяснилось, что судно имеет габариты 19 х 6 метров. Это очень типично для судов, которые называли галиотами. Изначально их строили в Голландии, а у нас традицию их использования ввел Петр I.
Далее, водолазы обследовали его подробнее — большинство помещений пока недоступны, но в одну из кают удалось заглянуть. И там нашли три монеты 1747 года, это время правления Елизаветы Петровны, дочери Петра I. То есть затонуло судно не позднее времен Елизаветы, а построено было не раньше Петра.
Что это вообще за галиоты?
Это сравнительно небольшое двухмачтовое судно, размером примерно с современный речной трамвайчик (прогулочные теплоходы типа «Фонтанка» как раз имеют в длину 20–21 метр и в ширину около 5,5 метров, — прим. Собака.ru)
В петровское время их чаще всего строили на Олонецкой верфи, в устье реки Свирь, как раз между Ладожским и Онежским озерами. Петр как раз продвигал галиоты для внутреннего судоходства, где нельзя было использовать более крупные корабли с большой осадкой.
На галиотах велась торговля, возили грузы, иногда их использовали для прибрежного плавания по Финскому заливу, возможно, даже для зарубежной торговли в близлежащих балтийских портах. В общем, рабочая лошадка своего времени.
Известно ли уже что-то об этом конкретном судне? К примеру, Название?
К сожалению, пока нет. Чаще всего название встречается на двух элементах (если не считать корпуса) — на корабельной рынде и иногда на штурвале. Мы пока эти элементы не нашли, впрочем и осмотр пока был, скорее, поверхностный так что шанс, конечно сохраняется.
Мы можем либо найти предметы с названием судна и по нему установить его судьбу, либо какие-то личные предметы команды или остатки груза, которые укажут нам на историю плавания.
То есть от чего галиот затонул пока тоже не понятно?
Именно! Как я уже сказал, на нем почти нет повреждений, поэтому не совсем понятно, как оно оказалось на дне. Его точно не раздавило льдами, точно не было никакого боя или нападения. Возможно дело было в плохой погоде или высокой волне. Это пока только предстоит узнать.
Как и то, что сталось с командой?
На таких судах было человек 10–20 команды, и это если не было каких-то пассажиров — купцов или сопровождающих груз. Однако никаких останков мы пока не нашли.
Какие планы на судно в дальнейшем?
Прежде всего, сейчас предстоит работа историков в архивах. Там можно найти дополнительную информацию, которую можно сопоставить с нашей находкой.
Далее, на судне будут работать профессиональные подводные археологи, которые, повторюсь, будут искать зацепки, которые позволят дать точную датировку нашей находки.
А нет ли варианта поднять это судно?
В принципе, это возможно, но для этого нужны очень сложные технологии. В нашей стране пока нет возможностей для сохранения таких объектов. Дело в том, что как только старинный корабль поднимается на поверхность, дерево под действием воздуха мгновенно начинает сохнуть и разлагаться.
Чтобы это предотвратить, нужны специальные методики консервации, которые требуют не одного месяца, даже не одного года. Дальше, его нужно содержать в специальных помещениях, при определенном температурном режиме.
Как знаменитый корабль XVI века «Васа» в Стокгольме, который подняли со дна и теперь выставляют в специальном музее?
Да-да! В Швеции есть отработанная технология. Поднимать такой объект можно только когда на земле точно к этому готовы. В нашем случае, судно лучше не трогать, пусть оно лежит на месте в постоянном температурном режиме и без доступа воздуха.
Главное, чтобы при этом оно было также защищено и от людей. У нас, к сожалению, уже были прецеденты, когда по нашим геолокациям вычисляли находки и дальше к ним начинали организовывать туристические погружения — а там один что-то потрогает, другой что-то открутит и судно теряет исторический вид.
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