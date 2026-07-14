Экологичный метод проверки молока на содержание антибиотиков придумали петербургские ученые

Определить, сколько антибиотика содержится в продукте и безопасно ли употреблять его, можно с помощью химического анализа. Для него петербургские ученые использовали новый растворитель, основой которого стал кокоилглутамат натрия — биоразлагаемое вещество природного происхождения. В отличие от традиционных способов анализа, новая технология не требует токсичных реагентов, безопасна для окружающей среды и проста в использовании.

Эффективность метода ученые проверили на коровьем молоке разной жирности. Испытания показали, что технология способна обнаруживать ампициллин и амоксициллин в концентрациях, которые в четыре и тринадцать раз ниже максимально допустимых значений.

Разработку планируют использовать в лабораториях ветеринарного контроля, на молочных предприятиях и в организациях, которые следят за качеством продуктов. В будущем метод также можно адаптировать для анализа других биологических жидкостей.

На прошлой неделе фонд AdVita, помогающий онкопациентам, запустил сбор 35 млн рублей на производство лекарства от рака. Его разработали исследователи из ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. Уже в этом году инновационное лечение получат первые 15 пациентов.