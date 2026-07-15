Первый вуз в России отменил дипломные работы из-за ИИ. Это новая нормальность? Что это говорит о будущем «домашки», контрольных и обучения?

Примерно 90% студентов постоянно используют нейросети для учебы — это свершившийся факт, который подтвержден уже не одним исследованием. Игнорировать его совершенно бессмысленно и безыдейно. Необходимо как-то адаптироваться.

Можно, конечно, пойти по пути полного отказа от всего: домашних работ, контроля, дипломов. Однако, мне кажется, что это просто признание своего бессилия и нежелания что-то реально менять. Мы понимаем, что изменения потребуют большой работы и дополнительной нагрузки на преподавателей.

Массовизация образования привела нас к соединению функции отработки навыка с функцией проверки итогового знания. Проще говоря, сдал студент 10 решенных лабораторных, значит, разобрался в материале, все усвоил, можно ставить зачет автоматом. Но в эпоху ИИ эти функции однозначно надо разъединять. Не запрещать студентам пользоваться нейросетями — тренировать навык с использованием ИИ можно и даже нужно, — а менять способы проверки того, как этот навык усвоен.

Далее, есть два ключевых подхода в образовании: трансляционный и коммуникационный. Первый — когда преподаватель передает информацию, «вещает» без обратной связи — уже никому не нужен. Чаще всего студент может найти все сам, в удобном и структурированном виде. Второй, коммуникационный подход, работает при условии, если студент после пары не идет просто нарешивать задачи, а учится мышлению, анализу того, какой подход выбрать для получения результата. Для этого и задачи должны быть другими: это может быть проектная работа, причем междисциплинарная, где нет сиюминутного решения. И для такого формата ИИ точно будет полезен — именно как инструмент, почему нет? Главное, чтобы проверка усвоенных навыков не сводилась к отправке файла от студента преподавателю, а была организована в формате коммуникации между ними, осмысленной презентации проектной деятельности.