В России стало слишком много людей с высшим образованием – так говорят в правительстве. А это плохо? Как скажется на экономике и рынке труда?

Существующая сейчас система образования мотивирует практически любого школьника стремиться в вузы. Об этом в июне 2026 года заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. При этом министр отметил, что «это не есть хорошо». По его мнению, в России нет необходимости в «тотальном высшем образовании». Что значат эти слова чиновника? Правда ли, в стране есть избыток людей с университетским дипломом? И если да, о чем это больше говорит — о российских вузах или российской экономике? Собака.ru задала эти вопросы экономистам, социологам и специалистам в области рынка труда.
С точки зрения экономики в России нет необходимости в «тотальном высшем образовании». Такое заявление в июне 2026 года сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Выступая на форуме HR EXPO PRO, чиновник отметил, что сформированный на протяжении десятилетий спрос на обучение в университетах «влечет туда любого практически выпускника школы». По словам Фалькова, «это не есть хорошо, это не есть правильно».
Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования (цитата по «Интерфакс»):
«Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании. Нет в нем необходимости с точки зрения (...) рынка труда».
Ксения Тенишева
Социолог образования, Первый проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Правда ли, в России «практически любой выпускник школы» хочет поступать в вуз? Я бы сказала, что сегодня это очевидно не так. До некоторой степени это было правдой года до 2018-го, но не сейчас.
Действительно, в 1980–1990-е годы в разных странах произошла массовизация высшего образования. Университетский диплом из довольно труднодоступного блага превратился практически в норму. В итоге он стал необходим для того, чтобы устроиться чуть ли не кассиром в продуктовый магазин.
Это в свою очередь приводило к появлению массы потусторонних вузов, которые можно было успешно закончить, даже ни разу не появившись на занятиях и продаже дипломов буквально в переходах.
При этом образовательное неравенство никуда не ушло. Во многих компаниях само по себе обучение в вузе уже не котируется — нужен диплом определенной программы в определенном университете: компьютерная лингвистика в «Вышке», восточные языки в МГУ, гражданское право в СПбГУ.
Однако с конца 2010-х мы видим два одновременных процесса — повышение престижа среднего профессионального образования и некоторое разочарование в образовании высшем. В колледжи идет все больше детей, там открывается набор на модные специальности: программирование, промышленный дизайн, робототехника. Более того, появляются платные сузы, обучение в которых стоит примерно столько же, сколько и в вузах, и туда идут учиться!
Почему при этом министр говорит о том, что система все еще мотивирует детей идти в вузы? Вероятно, мы просто не знаем, какая цель здесь стоит у его ведомства. Возможно, с точки зрения министерства, необходимо, чтобы в вузы шло меньше половины выпускников школ (до этого нам еще далеко); может быть, — меньше трети, может быть, — четверть.
Виталий Алтухов
Директор по разработке и исследованиям, аналитик рынка труда, сооснователь компании «Профилум»:
По прогнозу Минтруда до 2032 года, экономике в ближайшие годы потребуется заместить 11,5 млн работников старшего возраста, выходящих на пенсию. К этому потребуется еще около 500 тысяч человек под новые рабочие места. Суммарно получается 12 млн рабочих мест, две трети из которых требуют именно средне-профессиональной подготовки.
На мой взгляд, в этих условиях корректнее говорить не о том, что в стране существует «избыток высшего образования». Скорее имеет место излишняя ориентация образовательных и карьерных траекторий на университетский диплом в условиях, когда рынок растет больше за счет мест, требующих прикладной квалификации.
Рынку нужны рабочие, техники, медперсонал, водители, строители, операторы, инженеры-практики, специалисты производственного контура. А часть выпускников университетов концентрируется в более конкурентных офисных, гуманитарных, административных и креативных сегментах, где формальный диплом сам по себе уже не гарантирует быстрый вход и высокую зарплату.
При этом для стратегического развития экономики важно сохранять баланс в подготовке кадров с высшим и фундаментальным образованием, так как именно от этого зависит в целом конкурентоспособность в эпоху технологического развития. И важно не забывать про принципы обучения длинною в жизнь и транзитные траектории (в целом до 20% выпускников колледжей и техникумов далее получают высшее образование).
То есть сам по себе выбор среднего еще не означает, что далее образование должно останавливаться. Как и наоборот. Роль дополнительного образования в течении рабочей карьеры на рынке сейчас очень высока.
Наталья Голованова
Руководитель исследовательского центра SuperJob:
По нашим оценкам, не совокупный объем выпуска специалистов является главной проблемой современного образования в России, критическим фактором выступает несоответствие компетенций части выпускников текущим требованиям работодателей.
Никогда еще количество людей с хорошим образованием не было лишним ни в одной стране. Очевидно, что решать проблемы образования нужно в первую очередь не с вопроса количества студентов, а с вопроса качества преподавания. Не случайно в рейтингах вузов SuperJob зарплата выпускников университетов с первых мест рейтинга иногда более чем в 2,5 раза превышает зарплаты выпускников учебных заведений, находящихся на 20 месте.
Да, в консалтинге, маркетинге, юриспруденции высокий уровень конкуренции за рабочие места, количество резюме кратно превышает число вакансий. Однако производственные предприятия испытывают дефицит инженеров (государство несколько лет подряд значительно увеличивает квоты приема на инженерные специальности), в медицине — острая нехватка врачей.
Если сравнить, сколько зарабатывают в Петербурге выпускники вузов и колледжей одинаковой профессиональной направленности, на старте зарплаты у молодых специалистов с высшим образованием и без него примерно одинаковы. А вот если сравнивать медианные зарплаты в одной профессиональной области, то по мере роста стажа перевес все больше смещается в сторону специалистов с высшим образованием.
К примеру, медианная зарплата врача-акушера в городе составляет 140 тысяч рублей, тогда как акушера со средне-специальным образованием — 80 тысяч.
Юлия Раскина
Доцент Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Тезис «в России слишком много людей с высшим образованием» слишком грубо описывает ситуацию. Страна вполне может одновременно иметь дефицит квалифицированных рабочих, врачей и IT-специалистов; избыток слабых университетских дипломов; и недоиспользование выпускников вузов.
Это не противоречие, а проблема несоответствия между системой образования и рынком труда. И шире — проблема качества самой экономики: ее способности создавать рабочие места, где сложные навыки действительно используются.
Это хорошо видно на примере экономистов. Да простят меня коллеги, но под словом «экономист» часто понимают все подряд, включая человека, который составляет сметы (для чего университетский диплом явно не обязателен).
Экономист с сильным университетским образованием — это совсем другой специалист. Он умеет работать с моделями и данными, строить причинные аргументы, понимает макроэкономику, финансы, рынки и институты, умеет оценивать последствия решений и строить обоснованные прогнозы. Но если решения в компаниях и госуправлении принимаются без серьезного анализа данных, без оценки последствий принятых решений и без исследований, то даже хорошо подготовленный экономист может оказаться недоиспользованным. Проблема тогда не в том, что таких специалистов «слишком много», а в том, что не везде есть спрос на качественную аналитику.
Из разговора о дисбалансе нельзя автоматически делать вывод, что высшее образование «лишнее». Но его нельзя оценивать только как подготовку под сегодняшнюю вакансию. Хорошее высшее образование дает человеку фундамент для переобучения и адаптации к технологическим изменениям. Оно учит работать со сложной информацией, задавать вопросы, проверять аргументы, осваивать новые инструменты.
Наконец, у хорошего образования есть эффекты, которые могут быть не видны в зарплате, но важны для человека и общества: например, исследования связывают образование с лучшим здоровьем и большей продолжительностью жизни. Поэтому рамка «рынку труда сейчас не нужно — значит, обществу не нужно» слишком узкая.
Среднее профессиональное образование может быть сильной и нужной траекторией: оно дает более быстрый вход на рынок труда, прикладные навыки и связь с производством. Но это работает, только если оно качественное, связано с работодателями и не становится тупиковой веткой для детей из менее обеспеченных семей. Важно, чтобы у выпускника было качественное рабочее место, а также возможность продолжить образование, повысить квалификацию, в том числе, если нужно, поступить в вуз.
Поэтому «балансировка» системы образования должна означать не механическое сокращение высшего образования, а более тонкую настройку — сильные колледжи, сильные вузы, нормальную профориентацию, гибкие переходы между образовательными траекториями и рабочие места, где человеческий капитал действительно используется.
Комментарии (0)