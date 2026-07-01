В России стало слишком много людей с высшим образованием – так говорят в правительстве. А это плохо? Как скажется на экономике и рынке труда?

Ксения Тенишева

Социолог образования, Первый проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге:

Правда ли, в России «практически любой выпускник школы» хочет поступать в вуз? Я бы сказала, что сегодня это очевидно не так. До некоторой степени это было правдой года до 2018-го, но не сейчас.

Действительно, в 1980–1990-е годы в разных странах произошла массовизация высшего образования. Университетский диплом из довольно труднодоступного блага превратился практически в норму. В итоге он стал необходим для того, чтобы устроиться чуть ли не кассиром в продуктовый магазин.

Это в свою очередь приводило к появлению массы потусторонних вузов, которые можно было успешно закончить, даже ни разу не появившись на занятиях и продаже дипломов буквально в переходах.