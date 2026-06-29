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Археологи из Петербурга помогут Сейшелам попасть в список ЮНЕСКО

Специалисты Центра спасательной археологии ИИМК РАН из Петербурга работают на Сейшельских Островах, где помогают сохранить один из важных исторических памятников страны, сообщает пресс-служба учреждения. Археологи собирают данные о руинах поселения Веннс-Таун, чтобы его включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Администрация Санкт-Петербург

Веннс-Таун был основан в 1876 году как поселение для детей освобожденных африканских рабов. До наших дней сохранились фундаменты пяти зданий. На острове Маэ ученые проводят 3D-съемку, фотографируют и создают подробные цифровые карты руин поселения Веннс-Таун. Если заявку одобрят, памятник станет первым культурным объектом Сейшельских Островов в списке ЮНЕСКО.

Работы ведутся в рамках сотрудничества между российскими археологами и Министерством туризма и культуры Сейшел. Экспедиция входит в международный проект по созданию цифрового архива памятников Африки и стран исламского мира. Сегодня специалисты центра работают не только на Сейшелах, но и в Эфиопии и Намибии. Также они развивают сотрудничество с Алжиром и готовят новое соглашение с Палестиной.

Как отмечают в Центре спасательной археологии, цифровые копии памятников нужны не только для науки. Такие модели помогают точно зафиксировать текущее состояние объектов, сохранить информацию о них и защитить культурное наследие для будущих поколений.

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