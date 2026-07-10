«Мы наблюдаем полноценную вторую лунную гонку!» Страны вновь соревнуются за то, кто первым высадится на спутнике Земли!

Каковы позиции Китая и США на старте?

Старт был несколько лет назад, условно в конце десятых годов. Сейчас уже середина гонки, многие элементы готовы или находятся на итоговой стадии проектирования. Активно проводятся испытания космической техники. Полеты миссий [беспилотной миссии] «Артемида-1» в 2022 году и пилотируемой миссии «Артемида-2» в этом — важные шаги этой гонки.

Особенность «миттельшпиля» в том, что сейчас непонятно, кто лидирует, так как Китай не показывает возможные трудности и неудачи, а также подробный ход работы, а у американцев мы, напротив, видим, что есть отставание от первоначальных сроков возвращения на Луну в несколько лет.