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Наука и образование

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«Мы наблюдаем полноценную вторую лунную гонку!» Страны вновь соревнуются за то, кто первым высадится на спутнике Земли!

В мире официально объявлена новая лунная гонка. В начале июля руководитель НАСА Джаред Айзекман заявил, что Китай может высадить космонавтов на естественном спутнике Земли уже в 2029 году. «Вопрос в том, вернутся ли Соединенные Штаты раньше них», — заявил руководитель космического агентства. При этом соревнование США и СССР за отправку первого человека на Луну, имевшее место в 1960-е годы, Айзекман назвал «первой космической гонкой» (first space race). Кто еще вышел на старт этого состязания? Что оно может принести человечеству? И ждать ли после этого полета на Марс? На эти и другие вопросы отвечает Александр Хохлов, руководитель отдела развития космического образования компании «Геоскан».

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Мы правда видим начало новой лунной гонки между Китаем и США?

Да, мы наблюдаем полноценную вторую лунную гонку, аналогичную, что была в 60-е годы прошлого века между СССР и США. Отличие лишь в том, что общие знания человечества о космосе и прогресс шагнули далеко вперед.

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Каковы позиции Китая и США на старте?

Старт был несколько лет назад, условно в конце десятых годов. Сейчас уже середина гонки, многие элементы готовы или находятся на итоговой стадии проектирования. Активно проводятся испытания космической техники. Полеты миссий [беспилотной миссии] «Артемида-1» в 2022 году и пилотируемой миссии «Артемида-2» в этом — важные шаги этой гонки.

Особенность «миттельшпиля» в том, что сейчас непонятно, кто лидирует, так как Китай не показывает возможные трудности и неудачи, а также подробный ход работы, а у американцев мы, напротив, видим, что есть отставание от первоначальных сроков возвращения на Луну в несколько лет.

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Кто в ней участвует помимо Китая и США?

В целом лунную гонку можно считать национальным соревнованием. Но, если смотреть к контексте, что американская программа сопряжена с будущим международным сотрудничеством, которое прописывается через «Соглашения Артемиды», объединившим уже 68 стран. При этом в создании американских пилотируемых кораблей «Орион» участвует Европейское космическое агентство.

Китай собирает свою кооперацию по созданию Международной научной лунной станции. Около десятка стран готовы участвовать вместе с ними в создании базы на Луне, главный партнер из них — Россия.

То есть Россия тоже в гонке?

В Национальный проекте «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» заложены работы по созданию российских автоматических лунных станций: орбитальных и посадочных.

Россия участвует в международном проекте с Китаем, для лунной базы будут создаваться атомный реактор и космическая обсерватория. Возьмут ли китайцы с собой нашего космонавта на поверхность Луны? Этот вопрос будет обсуждаться в будущем.

Hamara

За что идет гонка? 

Политически значимым событием является высадка людей на Луну. Проигравший попробует переключиться на борьбу за второй приз — создание обитаемой базы на поверхности.

Сейчас можно предположить, что, кроме громкой победы в лунной гонке, стороны планируют «застолбить» самые интересные места на Луне. Это будет похоже на зоны влияния в Антарктиде.

Ускорит ли это движение космонавтики?

Общий подход проектирования оборудования для лунных миссий теоретически предусматривает максимально возможную преемственность для будущих полётов на Марс. Но всё-таки универсальной космической техники нет, это было бы очень дорого. Поэтому сейчас в условиях лунной гонки для сокращения времени используются утилитарный подход под условия конкретных задач.

Ускорение развития космонавтики можно было бы ждать от стратегического подхода, полноценного международного сотрудничества и увеличения финансирования космических программ. Сейчас об этом можно только мечтать.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Следующая гонка за Марс?

Марс пока планируется изучать с помощью автоматических миссий. Даже Илон Маск переключил своё внимание с Марса на Луну, так как SpaceX отвечает за создание лунного посадочного модуля. Сейчас Маск участвует сразу в двух космических гонках. Во-первых, соревнуется с конкурирующей Blue Origin, кто первый сделает лунный модуль, во-вторых, он часть гонки между США и Китаем.

Марс всё равно остаётся мечтой и Илона Маска, и других энтузиастов космической экспансии, но ресурсов на его освоения пока, к сожалению, нет. Я, как и некоторые эксперты, склоняюсь к тому, что не должно быть гонки за Марс, а должен быть большой совместный международный проект.

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