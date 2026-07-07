Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников

В минувшем учебном году первоклассники не должны были тратить на уроки вне школы больше одного часа в день. Такую норму в российских школах ввели в 2025 году. По ней во втором и третьем классах на домашнюю работу у детей не должно уходить более 1,5 часа, а в четвертом — более двух.

На прошлой неделе Смольный рассказал, что основной период сдачи ЕГЭ для Петербурга завершился рекордами. Ко 2 июля 914 школьников смогли получить 100 баллов по результатам экзамена. Это максимальный результат за всю историю проведения ЕГЭ в городе, отметили в городской администрации.

ЕГЭ — экзамен, результаты которого во многом отражают качество школьного образования. Однако в Петербурге возможности для подготовки к нему у детей заметно различаются: почти треть школ города можно назвать слабыми. Средний балл по ЕГЭ там ниже 60, показывают исследования. Причем слабые школы распределены по городу неравномерно. Где таких образовательных учреждений больше всего и есть ли в городе образовательные гетто, рассказала Собака.ru доцент Школы вычислительных социальных наук Европейского университета Ксения Тенишева.