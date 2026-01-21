Исследователи: почти треть школ Петербурга можно назвать слабыми. Средний балл по ЕГЭ там ниже 60. Почему так получилось?

Вы провели большое исследование петербургских школ. Не могли бы вы рассказать зачем? И что именно вы изучали?

Мы пытались понять, как устроена сегрегация петербургских школ и система приписок, когда дома прикрепляются к конкретным образовательным учреждениям.

На исследование ушло полтора года — мы в ЦИАНО (Центр институционального анализа науки и образования Европейского университета) начали работу весной 2024-го, а закончили только осенью 2025-го. Сразу хочу уточнить, что смотрели мы только на открытые данные — те, что размещены на сайтах школ, районных администраций и комитета по образованию.