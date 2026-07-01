Менее токсичную технологию лечения рака разработали петербургские ученые

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новую технологию доставки препаратов для лечения опухолей. Она позволяет удерживать больше лекарственного вещества в специальных наночастицах и постепенно высвобождать его напрямую в области опухоли. Об открытиях исследователей рассказал Смольный.
Разработанный учеными подход может снизить токсическую нагрузку на организм пациента как минимум на 30%, повысить эффективность терапии, а также сократить частоту приема препаратов.
Технология основана на использовании модифицированных наночастиц диоксида кремния. Их поверхность изменили с помощью полиэтиленимина, благодаря чему носитель способен удерживать значительно больше лекарственного вещества. При этом свыше 90% препарата остается в наночастицах на протяжении 18 дней, а затем высвобождается постепенно.
Александр Тимин
Руководитель Лаборатории СПбПУ
Мы создавали универсальную платформу, которая позволяет надежно удерживать действующее вещество и постепенно отдавать его именно там, где это необходимо. Это может сделать лечение менее токсичным для пациента и упростить дальнейшее внедрение технологии в производство.
По словам ученых, разработку можно использовать при лечении рака яичников, гепатоцеллюлярной карциномы (рака печени) и рака молочной железы. Сейчас команда готовится к доклиническим испытаниям, а также планирует расширить список препаратов, которые можно будет доставлять с помощью новой платформы.
Кроме того, исследователи представили совместную разработку с коллегами из Центра физики наноструктур ИТМО — биосовместимый полимерный материал для лечения повреждений кожи, вызванных бактериями и грибками. Во время испытаний на лабораторных животных он эффективно подавлял развитие патогенов, способствовал заживлению тканей и не вызывал значимых побочных эффектов. В перспективе технология может стать основой для производства нового поколения отечественных медицинских пластырей.
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