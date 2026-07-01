Менее токсичную технологию лечения рака разработали петербургские ученые

Разработанный учеными подход может снизить токсическую нагрузку на организм пациента как минимум на 30%, повысить эффективность терапии, а также сократить частоту приема препаратов.

Технология основана на использовании модифицированных наночастиц диоксида кремния. Их поверхность изменили с помощью полиэтиленимина, благодаря чему носитель способен удерживать значительно больше лекарственного вещества. При этом свыше 90% препарата остается в наночастицах на протяжении 18 дней, а затем высвобождается постепенно.