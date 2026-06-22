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На месте Музея истории ГУЛАГа в Москве открыли «Музей памяти» о преступлениях нацистов

18 разделов рассказывают об истоках нацистской идеологии, карательных операциях на территории РСФСР, блокаде Ленинграда, уничтожении культурных ценностей и Нюрнбергском процессе.

Фото: Музей истории ГУЛАГа / vk.com/gulagmuseum

В Москве открыли «Музей памяти», посвященный жертвам преступлений нацистов против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Просветительский центр появился на месте Музея истории ГУЛАГа, который прекратил работу в 2024 году.

Пространство нового музея состоит из 18 разделов. По информации «Коммерсанта», экспозиция рассказывает об истоках нацистской идеологии, карательных операциях на территории РСФСР, блокаде Ленинграда, уничтожении культурных ценностей и Нюрнбергском процессе.

Сообщение о запуске нового выставочного пространства появилось в феврале на сайте Музея истории ГУЛАГа: «В Москве откроется Музей Памяти. Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны».

Государственный музей истории ГУЛАГа открыли в Москве в 2001 году. Первая постоянная экспозиция, посвященная памяти жертв коммунистических репрессий, располагалась в доме на Петровке, а с 2015 года музей находился в здании в 1-м Самотечном переулке.

Музей приостановил работу на неопределенный срок в ноябре 2024 года. Здание осмотрели специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве и выявили нарушения пожарной безопасности. С тех пор он так и не заработал.

В январе 2025 года глава Совета по правам человека Валерий Фадеев сообщал о скором возобновлении работы Музея ГУЛАГа: он заявлял, что у «руководства Москвы» «нет никаких идей» о закрытии музея. Тогда же сообщали, что музей возглавит директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Директором новой институции стала Наталья Калашникова, ранее руководившая музеем «Смоленская крепость». Анна Трапкова сохранила свой пост в Музее Москвы.

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