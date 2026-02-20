В Москве ликвидирован Музей истории ГУЛАГа

Сообщение о запуске нового выставочного пространства появилось на сайте Музея истории ГУЛАГа: «В Москве откроется Музей Памяти. Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны».

Государственный музеей истории ГУЛАГа открыли в Москве в 2001 году. Первая постоянная экспозиция, посвященная памяти жертв коммунистических репрессий, располагалась в доме на Петровке, а с 2015 года музей находился в здании в 1-м Самотечном переулке.

Музей приостановил работу на неопределенный срок в ноябре 2024 года. Здание осмотрели специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве и выявили нарушения пожарной безопасности. С тех пор он так и не заработал.

В январе 2025 года стало известно, что Музей истории ГУЛАГа возглавит директор Музея Москвы Анна Трапкова. По данным искусствоведа Ксении Коробейниковой, директором новой институции станет Наталья Калашникова, ранее руководившая «Смоленской крепостью». Экс-директор Анна Трапкова остается руководить только Музеем Москвы.