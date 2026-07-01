Пончик и одеяло как источник неисчерпаемой энергии

Можно ли назвать ITER сложейшей машиной, которую строило человечество?

Думаю, можно. ITER — это экспериментальный термоядерный реактор, который строится во Франции, в Провансе, недалеко от ядерного центра Кадараш. На данный момент это крупнейший международный научно-технический проект в мире. В нем участвуют Россия, США, Евросоюз, Япония, Китай, Индия и Южная Корея. Все страны-участницы получают полный доступ к результатам проекта. Цель ITER грандиозная — открыть путь к неисчерпаемому источнику энергии для человечества.

Саспенс! Нужны подробности.

Технически ITER — это токамак, установка для магнитного удержания плазмы. Плазма, в которой идет реакция, имеет форму тора и удерживается магнитными полями без контакта с конструкциями реактора. Чтобы осуществить термоядерную реакцию, необходимо преодолеть силы взаимного отталкивания частиц. Для этого плазму нужно нагреть до температуры порядка 150–200 миллионов градусов Цельсия. Ни один конструкционный материал такой температуры не выдержит, поэтому плазму приходится удерживать на весу — магнитным полем. На Солнце и звездах термоядерная реакция тоже происходит, но там температура примерно в десять раз ниже, потому что реакции помогают огромные гравитационные силы.

Почему ITER сравнивают то с МКС, то с Большим адронным коллайдером?

С МКС ITER роднит международное сотрудничество: страны пришли к пониманию, что сложнейшие задачи эффективнее решать вместе. С Большим адронным коллайдером ITER сравнивают из-за масштаба сооружений и глобальности задач. Но по сути проекты разные. Коллайдер — это фундаментальная наука, попытка глубже понять устройство материи. ITER — прикладной проект, направленный на практическое освоение термоядерной энергии для производства электричества.

Вы строите самую сложную машину в мире, а что внутри этой задачи самое сложное? Есть что-то нерешенное или даже нерешаемое?

Все здесь сложно. Одна из главных и чрезвычайно сложных задач связана с управлением плазмой. У Владимира Высоцкого есть строчка: «С этой плазмой дойдешь до маразма». И это правда. Существуют так называемые срывы плазмы, при которых возможны повреждения внутрикамерных элементов. Разработка систем предотвращения и подавления таких срывов — одна из ключевых задач проекта ITER.

Еще одна важная проблема — наработка трития. В реакторе используются изотопы водорода — дейтерий и тритий. Дейтерий можно получать из воды, а трития на Земле очень мало. Один из способов его получения — облучение лития нейтронами. Тогда из лития образуется тритий. Но эта технология пока не отработана полностью.

А чтобы показать масштаб технической сложности, приведу такой пример. Плазма имеет температуру 150–200 миллионов градусов Цельсия, то есть выше температуры звезд. При этом используется сверхпроводящая магнитная система, работающая при температуре 4 кельвина — это температура, близкая к абсолютному нулю. Получается, что плазма с температурой в десятки раз выше температуры звезд находится всего в двух-трех метрах от системы, температура которой близка к абсолютному нулю. Таких условий во Вселенной нет нигде, а нам на Земле их необходимо создать искусственно. Поэтому вся установка помещается в криостат — огромный термос, внутри которого вакуум. Это чрезвычайно сложная техническая система.