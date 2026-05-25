Ученые из СПбГУ научились предсказывать крупные паводки

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали программу, которая помогает предсказывать разрушение горных грунтовых плотин во время паводков. Разработка особенно полезна для труднодоступных районов, где нет гидрологических станций и получить данные можно только со спутников или во время экспедиций. Об изобретении сообщает «Петербургский дневник».
Новая система анализирует состав грунта и особенности дамбы, после чего рассчитывает, где именно может произойти прорыв. По словам руководителя исследования Галины Пряхиной, многие существующие модели не учитывают, что разные участки плотины ведут себя по-разному под напором воды. В программе петербургских ученых этот фактор учли.
Во время таких аварий поток воды может достигать 50 тысяч кубометров в секунду — это почти в десять раз больше максимального потока Ниагарского водопада. Промоина в дамбе иногда разрастается до сотни метров, а вода за несколько часов уходит в долину, разрушая все на своем пути.
Чтобы проверить работу системы, специалисты изучили реальные случаи прорывов на горных озерах Алтая, Кавказа и Монголии, где раньше уже происходили крупные катастрофы. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы сделать прогнозы еще точнее. Для этого они планируют добавить в программу данные об осадках и таянии ледников.
