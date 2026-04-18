Петербургские ученые научились прогнозировать космическую погоду

С помощью модели можно рассчитать, как солнечный ветер распространяется в пространстве и как он повлияет на область вокруг Земли.

Ученые из Петербурга разработали модель прогноза космической погоды — она предсказывает распространение заряженных частиц от Солнца до орбиты Марса и их влияние на спутники, связь и навигацию.

Частицы солнечного ветра, несмотря на большие расстояния между ними, ведут себя «коллективно». На удалении около 15 миллионов километров от Солнца хаотичное движение плазмы упорядочивается — и ее уже можно описывать уравнениями, похожими на те, что используются для обычных жидкостей, рассказал доцент кафедры алгоритмической математики СПБГЭУ «ЛЭТИ» Дмитрий Павлов в интервью РИА Новости.

«Мы разработали службу компьютерного моделирования солнечного ветра, основанную на принципах магнитной гидродинамики. Модель рассматривает поток заряженных частиц в космосе как единую сплошную среду – подобно воде».

Разработка позволяет оценить плотность и скорость частиц у Земли, а это прямые показатели для прогноза геомагнитных бурь.

