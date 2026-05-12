«Волшебную пулю» от рака создают ученые СПбГУ. Она сможет доставлять лекарство прямо в онкологические клетки

Исследователи из СПбГУ работают над выращиванием органических молекул, которые способны проникать в клетки опухоли и убивать их без вреда для здоровых. Об этом сообщает телеканала «Санкт-Петербург».

Стандартные противоопухолевые препараты убивают здоровые и больные клетки — так они вызывают серьезные побочные эффекты, говорит профессор кафедры физической органической химии СПбГУ Михаил Кинжалов. «Задача перед учеными — сделать “волшебную пулю” противоопухолевой терапии, то есть молекулы, которые селективно будут действовать на опухолевые клетки, сохраняя при этом здоровые ткани», — объясняет Кинжалов телеканалу.

Кроме того, химики университета научились подсвечивать клетки с заболеванием — это помогает лечащим врачам видеть границы патологии. Молекулы препарата, который создали исследователи, светятся и меняют цвет в зависимости от среды, в которую их поместили.

