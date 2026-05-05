5 крутых онкологов Петербурга — спасают, восстанавливают и опережают науку

Шейда Абдуллаева

онколог

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Молодой спец по трижды негативному раку молочной железы — одному из самых агрессивных подтипов, который стремительно прогрессирует, чаще поражает молодых пациенток и почти не оставляет мишеней для стандартной терапии. К Абдуллаевой вообще обращаются со сложными кейсами: доктор получает после пункционной биопсии под УЗИ- и КТ-контролем «паспорт опухоли», разбирается в ее молекулярных особенностях, а дальше ведет нанонастройку лечения с подбором таргетных препаратов, которые прицельно бьют по клеткам новообразования.

НМИЦ им. Петрова, где Шейда председательствует в Совете молодых ученых, — крупнейший в стране, и команда здесь сильнейшая — недавно создали уникальную вакцину от саркомы, глиобластомы и меланомы. Абдуллаева (30 публикаций в журналах с высоким импакт-фактором!) тоже продвигает науку: победительница федерального гранта среди 100 молодых онкологов тратит полученный грант на клиническую номограмму. Это умный «калькулятор» риска рецидива, который по характеристикам опухоли и ответу на лечение помогает рассчитать, как будет вести себя тот самый трижды негативный рак молочной железы у прошедшей терапию пациентки. И если прогноз окажется уверенно позитивным, то это освободит ее от излишнего лечения.

Опухоль не реагирует на стандартное лечение. Что делать?

«Это всегда сочетание методов. Если прежняя схема перестает работать, мы проводим молекулярно-генетические исследования, чтобы выявить мутации и подобрать препараты под конкретные биомаркеры. Параллельно смотрим, как шло предыдущее лечение: был ли ответ, сколько он длился, можно ли вернуться к уже использованным вариантам или выбрать другие. При этом мы не просто перебираем варианты, а действуем в рамках клинических алгоритмов. Но если стандартные возможности исчерпаны, подключается более тонкий поиск — инновационные препараты, новые подходы. При этом обязательно учитывается состояние пациента: сможет ли он перенести терапию и насколько она будет для него безопасной».