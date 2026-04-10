«Космический интернет» создают в одном из вузов Петербурга

Речь идет о системе, которая связывает приборы на борту спутников, пишет ТАСС. По сути, это «интернет» для космической техники. Уже готовы три специальных переходника, которые помогают старым системам работать с новыми стандартами передачи данных.

По словам Оленева, сейчас инженеры тестируют прототипы на готовых платах — так проще и быстрее проверить, как все работает. Но финальные версии устройств будут полностью отечественными: платы и корпуса создадут внутри университета.

Испытания продолжатся в ближайшие годы — оборудование проверят на спутниках и дронах. Ученый рассказал, что завершить тестирование планируют к 2030 году, после чего разработки могут выйти на рынок.

В конце марта стало известно, что российские разработчики планируют развернуть на низкой орбите 180 новых спутников, чтобы создать новую систему связи. Проектом, который некоторые СМИ уже окрестили «русский Starlink», занимается одна из структур «Роскосмоса». Смогут ли обычные пользователи подключиться через эту систему к интернету, Собака.ru выяснила у экспертов.