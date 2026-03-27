Россия намерена запустить 180 спутников, чтобы создать свою сеть. Ее уже называют «русским Starlink». Насколько оправданно?

Что известно о проекте?

На самом деле пока немного. Проектом занимается компания «Спутниковая система "Гонец"» (по данным RusProfile, она существует с 1997 года и входит в контур госкорпорации Роскосмос). Она же является оператором системы «Экспресс-РВ» (будущая система из четырех спутников связи на высокой орбите). В августе 2024 года руководитель «Гонца» Андрей Манойло объявил о том, что компания завершила испытания персонального терминала связи, который помещается в рюкзак (сообщений о запуске производства найти не удалось, но устройство представлено в презентации компании).

Это уже не первая спутниковая система, которую намереваются создать в России. Как пишет издание CNews, «Гонец» систем «Скиф» (среднеорбитальная группировка спутников, от развертывания которой отказались в 2025-м) и «Марафон-IoT» (низкоорбитальная группировка спутников для интернета вещей, создание которой также не вошло в нацпроект «Космос»).

Как предположил в разговоре с журналистами гендиректор АО «Корпорация по аэрокосмической деятельности «Новый космос» Антон Алексеев, стоимость одного спутника может насчитывать 50–150 млн рублей. В свою очередь «Ведомости» оценивают общую стоимость системы в 9–27 млн рублей.

Также неизвестны даже примерные сроки развертывания системы. Руководитель компании лишь отметил, что проект стартует «буквально в ближайшее время».