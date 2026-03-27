Россия намерена запустить 180 спутников, чтобы создать свою сеть. Ее уже называют «русским Starlink». Насколько оправданно?

Российские разработчики планируют развернуть на низкой орбите 180 новых спутников, чтобы создать новую систему связи, которую некоторые СМИ уже окрестили «русский Starlink». Проектом занимается компания «Гонец», которая входит в структуру «Роскосмоса». Насколько такие амбициозные планы реалистичны? Смогут ли обычные пользователи подключиться через эту систему к интернету? Разбираемся вместе со специалистами!
Что случилось?
Россия планирует создать принципиально новую систему персональной спутниковой связи под названием «Спутниковая система "Гонец"». Об этом в четверг, 26 марта, заявил гендиректор одноименной компании Андрей Манойло.
Как отмечает издание ComNews, создание подобной системы предполагает развертывание на орбите 102 космических аппаратов на низкой орбите (около 750 км от поверхности планеты). Однако руководитель компании АО «Спутниковая система "Гонец"» в конце марта заявил, что этой группировки недостаточно. «Поэтому на этапе эскизного проектирования мы будем прорабатывать… [группировку] до 180 аппаратов», — отметил он.
В некоторых СМИ этот проект уже окрестили «аналогом» и даже «убийцей» Starlink Илона Маска.
Что известно о проекте?
На самом деле пока немного. Проектом занимается компания «Спутниковая система "Гонец"» (по данным RusProfile, она существует с 1997 года и входит в контур госкорпорации Роскосмос). Она же является оператором системы «Экспресс-РВ» (будущая система из четырех спутников связи на высокой орбите). В августе 2024 года руководитель «Гонца» Андрей Манойло объявил о том, что компания завершила испытания персонального терминала связи, который помещается в рюкзак (сообщений о запуске производства найти не удалось, но устройство представлено в презентации компании).
Это уже не первая спутниковая система, которую намереваются создать в России. Как пишет издание CNews, «Гонец» систем «Скиф» (среднеорбитальная группировка спутников, от развертывания которой отказались в 2025-м) и «Марафон-IoT» (низкоорбитальная группировка спутников для интернета вещей, создание которой также не вошло в нацпроект «Космос»).
Как предположил в разговоре с журналистами гендиректор АО «Корпорация по аэрокосмической деятельности «Новый космос» Антон Алексеев, стоимость одного спутника может насчитывать 50–150 млн рублей. В свою очередь «Ведомости» оценивают общую стоимость системы в 9–27 млн рублей.
Также неизвестны даже примерные сроки развертывания системы. Руководитель компании лишь отметил, что проект стартует «буквально в ближайшее время».
А вообще реально запустить в ближайшее время сразу 180 спутников?
Сложный вопрос. С одной стороны, издание CNews отмечает, что с 2022 года на орбиту было запущено лишь два спутника так и не созданных группировок «Скиф» и «Марафон-IoT».
С другой — собеседники Собака.ru полагают, что при должном финансировании запустить более 100 аппаратов за сравнительно короткий срок осуществимо. «Это вполне реальные планы, — говорит собеседник редакции, близкий к индустрии частных космических запусков, — больших спутников у Роскосмоса в обозримое время будет мало и можно загрузить РКЦ Прогресс в Самаре производством ракет "Союз-2" для запусков малых космических аппаратов».
По его словам, может сложиться ситуация, когда ракеты «Роскосмоса» будут регулярно выводить на орбиту малые спутники связи не как побочную, а как основную нагрузку.
То есть в России правда может появиться свой Starlink?
Даже если так, это вряд ли будет «Гонец». «Если группировка из 102 или 180 спутников и появится, она будет предоставлять голосовую спутниковую связь (как американские Iridium и Globalstar) и интернет вещей из космоса, — говорит Леонид Коник, главный редактор изданий группы компаний ComNews. — Это не имеет никакого отношения к спутниковому широкополосному доступу [в интернет]».
Проще говоря, система изначально создается для обычных голосовых звонков и для обмена данными между машинами (беспилотниками, датчиками на вышках или поездах, серверами и т.д.)
Как отмечает Денис Кусков, глава агентства TelecomDaily ближе к русскому ответу Starlink другой проект — спутниковая система компании Бюро 1440. Она как раз озвучивала планы предоставлять доступ именно к широкополосному интернету и уже запустила первые 16 спутников на околоземную орбиту, это произошло 23 марта.
То есть русский Starlink все же будет, просто другой?
Все зависит от того, что вкладывать в эти слова. Компания действительно планирует развернуть сравнительно большую группировку на низкой орбите Земли. Американская Bloomberg назвала проект Бюро 1440 «сопоставимым по концепции» со Starlink Илона Маска.
Что за Бюро 1440? Частная аэрокосмическая компания, созданная в 2020 году. Компания входит в «ИКС Холдинг», включающий, в частности, компанию Yadro, разрабатывающую интернет-оборудование. Yadro называют поставщиком оборудования для Роскомнадзора.
Однако, полагает Леонид Коник из ComNews, по своим возможностям российский проект не сможет в ближайшее время приблизиться к компании Маска. «Они действительно хотят предоставлять доступ к широкополосному интернету, но назвать их русским Starlink никак нельзя, потому что у компании Бюро 1440 в плане на первом этапе планируется 252 спутника, потом 283 в группировке. У Starlink их уже около 8 тысяч, а в дальнейшем их количество планируется нарастить до 12 тысяч».
Собеседник редакции настаивает: такая разница — это принципиальное отличие. Именно огромное количество аппаратов позволяют Starlink предоставлять интернет через сравнительно дешевые терминалы с компактными антеннами. Если же спутников будет на два порядка меньше, то абонентам понадобится приtмное оборудование с гораздо более крупной антенной — а его стоимость исчисляется сотнями тысяч, а то и миллионами рублей.
Более того, добавляет Денис Кусков из TelecomDaily, спутниковая связь в большинстве регионов России вряд ли будет интересна в долгосрочной перспективе. «Рано или поздно ситуация с блокировками сотовой связи закончится, и она все равно будет превалирующей. Стоимость спутникового интернета все же не очень подходит массовому абоненту», — заключает он.
