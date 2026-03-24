Какими были петербуржцы «первого поколения», что не так с их зубами и почему город стоит на костях? Отвечает антрополог

Кто такой «типичный петербуржец» и что не так с его зубами

«Типичного петербуржца», конечно, не существует. Я работаю с городским населением конца XIX — начала XX века. Это были очень разные люди, чаще всего с вполне европейской внешностью. Многие из них — так называемые «петербуржцы первого поколения»: они родились не в самом городе, а в разных губерниях Российской империи и переехали в столицу уже взрослыми, вероятно, на заработки.

В учебниках по антропологии пишут: у мужских черепов сильнее выражены надбровье и надпереносье, затылочный бугор, места прикрепления мышц, а женские, наоборот, более сглаженные и округлые. Петербуржцы рубежа столетий этих учебников явно не читали. Для городского населения того времени характерна грацильность: различия между мужскими и женскими черепами почти незаметны.

А вот что объединяет и мужские, и женские черепа петербуржцев конца XIX — начала XX века — это плохие зубы. За медицинской помощью тогда обращались редко, поэтому у многих наблюдаются серьезные стоматологические проблемы: кариес, многочисленные прижизненные утраты зубов и, как следствие, атрофия костной ткани обеих челюстей, гипоплазия (недостаточное развитие) эмали и так далее.

Можно было бы выделить и другие черты, но проблема в том, что чаще всего антропологи имеют дело только с черепами. Так исторически сложилось: еще в недавнем прошлом в музеи передавали не целые скелеты. Считалось, что главный источник информации — череп. Остальные кости, как правило, перезахороняли. Поэтому многие физические характеристики горожан конца XIX — начала XX века остаются для нас загадкой. Не будем же мы читать литературу (шутка).