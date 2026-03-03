Музей градозащиты откроется 1 апреля после реэкспозиции

По словам Антона Иванова, музей был закрыт с Нового года из-за учета фондов и обновления экспозиции. «Это наши внутренние вопросы, они не связаны с судебными разбирательствами», — подчеркнул председатель организации.

Ранее стало известно о выселения музея по решению суда из-за задолженности по аренде. ВООПИиК подал апелляционную жалобу, ее рассмотрение назначено на апрель, уточнил Антон Иванов. По его словам, организация также направила письмо в Комитет имущественных отношений Петербурга с просьбой не расторгать договор и обязательством погасить образовавшуюся задолженность в ближайшее время.

К обсуждению ситуации подключился директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В музее градозащиты рассчитывают, что совместно с городом удастся найти решение. В частности, рассматривается возможность передачи помещений в безвозмездное пользование. Как объяснил Собака.ru Антон Иванов, круглый год музей бесплатно проводит экскурсии, детские мероприятия и выставки, поэтому оплачивать аренду даже в минимальном размере у ВООПИиК нет.

Центр культурного наследия имени академика Бориса Пиотровского открыли в 2021 году с привлечением средств из Фонда президентских грантов. Красную ленту на церемонии открытия музея перерезал его сын, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.