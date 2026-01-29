Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

СМИ: бакалавриат и магистратуру в России отменят с 1 сентября 2026 года! Как так? Объясняем!

«Бакалавриат и магистратуру отменят в России с 1 сентября 2026 года» — такие сообщения появились в российских СМИ утром 29 января. Согласно этим новостям, давно анонсированный переход на новую систему высшего образования должен начаться уже в грядущем учебном году. Однако к обеду появились важные уточнения. Так на какие программы будут поступать абитуриенты этим летом? Собака.ru разбирается в ситуации. 

Billion Photos / Shutterstock

«Вместо формулы "бакалавр — магистр"»

Отмену бакалавриата и магистратуры в российских вузах власти анонсировали еще в 2024 году — тогда сообщалось, что эти понятия могут исчезнуть из программы отечественных вузов уже в 2025-м. Позднее сроки перехода на новый формат обучения уточнили — прошлым летом Минобрнауки определило, что переход произойдет в 2027/28 учебном году.

Однако 29 января государственное информационное агентство РИА «Новости» неожиданно опубликовало заметку: «В ГД рассказали о переходе вузов на новую систему образования в 2026 году». В своем материале журналисты информагентства ссылались на депутата Госдумы Ксению Горячеву.  

Ксения Горячева

Депутат Государственной думы (цитата по РИА «Новости»):

«Вместо формулы "бакалавр — магистр" вводится: базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками». 

Также в тексте РИА было сказано: «По ее словам, переход на новую систему высшего образования с 2026 года — это не резкий поворот и поход "вслепую": к такому решению шли несколько лет». Именно эту новость и процитировали крупные отечественные издания.

Roman Samborskyi / Shutterstock

«Теперь опыт масштабируется»

Однако через некоторое время информация о полном переходе образовательной системы на новые рельсы уже с этого года была опровергнута. Так, еще одно государственное информационное агентство, ТАСС, опубликовало новый комментарий Ксении Горячевой. 

«Информация о том, что с 1 сентября вся система высшего образования якобы переходит на новую модель, не соответствует действительности», — заявила парламентарий. Она добавила, что имела в виду не повсеместную отмену бакалавриата и магистратуры, а планомерное расширение пилотной программы. 

Еще одно государственное издание, «Российская газета», также со ссылкой на Горячеву написало о том, что «теперь этот опыт [вузов, участвующих в пилотной программе, и уже отказавшихся от магистратуры и бакалавриата], масштабируется» на другие университеты. Как отмечает «КоммерсантЪ», это самое масштабирование произойдет с нового учебного года еще всего лишь в 11 учебных заведениях страны. Телеканал RTVi приводит их список:

  • Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ),
  • Московский городской педагогический университет (МГПУ),
  • Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ),
  • Московский физико-технический институт (МФТИ),
  • Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова
  • Российский университет транспорта (МИИТ)
  • Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ)
  • Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ)
  • Тюменский государственный университет (ТюмГУ)
  • Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина (УрФУ)
  • Южный федеральный университет (ЮФУ).
Roman Samborskyi / Shutterstock

«Да, конечно будут»

На всякий случай редакция Собака.ru обратилась к другим университетам, с просьбой подтвердить планы набрать бакалавров и магистрантов в этом году. 

«Да, конечно, будут [программы магистратуры], — сообщили Собака.ru в Европейском университете (вуз не имеет бакалаврских программ). — Переход к новой системе запланирован на 2027/2028 учебный год».  

В ИТМО и НИУ ВШЭ ситуацию комментировать не стали. Тем не менее на сайтах обоих вузов размещены правила приема как в бакалавриат, так и в магистратуру.

