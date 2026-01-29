СМИ: бакалавриат и магистратуру в России отменят с 1 сентября 2026 года! Как так? Объясняем!

«Теперь опыт масштабируется»

Однако через некоторое время информация о полном переходе образовательной системы на новые рельсы уже с этого года была опровергнута. Так, еще одно государственное информационное агентство, ТАСС, опубликовало новый комментарий Ксении Горячевой.

«Информация о том, что с 1 сентября вся система высшего образования якобы переходит на новую модель, не соответствует действительности», — заявила парламентарий. Она добавила, что имела в виду не повсеместную отмену бакалавриата и магистратуры, а планомерное расширение пилотной программы.

Еще одно государственное издание, «Российская газета», также со ссылкой на Горячеву написало о том, что «теперь этот опыт [вузов, участвующих в пилотной программе, и уже отказавшихся от магистратуры и бакалавриата], масштабируется» на другие университеты. Как отмечает «КоммерсантЪ», это самое масштабирование произойдет с нового учебного года еще всего лишь в 11 учебных заведениях страны. Телеканал RTVi приводит их список: