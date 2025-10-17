Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

Археологи нашли в Ленобласти «крепость» эпохи неолита

В Кингисеппском районе Ленобласти эксперты Института истории материальной культуры РАН и Научно-исследовательского центра «Актуальная археология» обнаружили укрепленное поселение IV тысячелетия до нашей эры. Внутри могло жить несколько десятков человек. 

VicVa / Shutterstock

Во время раскопок археологи изучили остатки двух жилых площадок. «Контур обеих по периметру был ограничен канавкой, маркирующей остатки частокольной стены. Вся жизнь на поселении проходила внутри стен — здесь располагались жилые зоны, очаги и кострища, вокруг которых найдены многочисленные развалы горшков, украшения, орудия труда», — сообщает младший научный сотрудник ЦСА ИИМК РАН Андрей Городилов.

Поселение недалеко от поселка Усть-Луга построили представители культуры ромбоямочной керамики, которые проживали в основном на территории Карелии. Открытие является первым доказательством того, что в каменном веке в регионе возводили оборонительные сооружения. Ближайшие подобные поселения периода неолита есть за Уральским хребтом и в Северной Финляндии. 

