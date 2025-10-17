Археологи нашли в Ленобласти «крепость» эпохи неолита

В Кингисеппском районе Ленобласти эксперты Института истории материальной культуры РАН и Научно-исследовательского центра «Актуальная археология» обнаружили укрепленное поселение IV тысячелетия до нашей эры. Внутри могло жить несколько десятков человек.
Во время раскопок археологи изучили остатки двух жилых площадок. «Контур обеих по периметру был ограничен канавкой, маркирующей остатки частокольной стены. Вся жизнь на поселении проходила внутри стен — здесь располагались жилые зоны, очаги и кострища, вокруг которых найдены многочисленные развалы горшков, украшения, орудия труда», — сообщает младший научный сотрудник ЦСА ИИМК РАН Андрей Городилов.
Поселение недалеко от поселка Усть-Луга построили представители культуры ромбоямочной керамики, которые проживали в основном на территории Карелии. Открытие является первым доказательством того, что в каменном веке в регионе возводили оборонительные сооружения. Ближайшие подобные поселения периода неолита есть за Уральским хребтом и в Северной Финляндии.
