Конструкцию буроопускной сваи из стеклопластика ученые сделали с помощью «особого способа намотки армирующего материала», уточняют в Институте машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) СПбПУ. Это решение позволило снизить вес конструкции сваи более чем на 6%, а материалоемкость — на 5%.

«Удалось не просто создать более легкую и прочную сваю, а сформировать целостную технологию — от виртуального проектирования до стендовых испытаний, адаптированную под экстремальные условия Арктики. Это результат, который делает строительство на вечной мерзлоте не только более надежным, но и экономически оправданным», — рассказывает инженер-исследователь научно-технического комплекса «Новые технологии и материалы» ИММиТ СПбПУ Иван Карпов.

Технология уменьшает затраты на строительство фундаментов в экстремальных условиях Арктики и Крайнего Севера до 10%, а также снижает риски аварий и ремонтов.