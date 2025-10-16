Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

Петербургские инженеры придумали инновационную технологию для строительства в Арктике

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) сделали конструкцию облегченной буроопускной сваи из стеклопластика. Разработка уменьшает затраты на возведение фундаментов в экстремальных условиях Арктики и Крайнего Севера до 10%, а также снижает риски аварий и ремонтов.

Andrei Stepanov / Shutterstock

Конструкцию буроопускной сваи из стеклопластика ученые сделали с помощью «особого способа намотки армирующего материала», уточняют в Институте машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) СПбПУ. Это решение позволило снизить вес конструкции сваи более чем на 6%, а материалоемкость — на 5%. 

«Удалось не просто создать более легкую и прочную сваю, а сформировать целостную технологию — от виртуального проектирования до стендовых испытаний, адаптированную под экстремальные условия Арктики. Это результат, который делает строительство на вечной мерзлоте не только более надежным, но и экономически оправданным», — рассказывает инженер-исследователь научно-технического комплекса «Новые технологии и материалы» ИММиТ СПбПУ Иван Карпов.

Технология уменьшает затраты на строительство фундаментов в экстремальных условиях Арктики и Крайнего Севера до 10%, а также снижает риски аварий и ремонтов.

Следите за нашими новостями в Telegram

