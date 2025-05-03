Китайская плотина замедлила вращение Земли. Теперь световой день длится дольше

Всему виной плотина «Три ущелья» в китайской провинции Хубэй. Она имеет длину 2335 метров и высоту 185 метров. В сооружении содержится около 40 куб. км воды, что примерно равно 10 трлн галлонов. Эта вода хранится на высоте 175 метров над уровнем моря. Об этом пишет LADbible со ссылкой на исследование ученых.

Доктор Бенджамина Фонг Чао из Центра космических полетов Годдарда уточнил, что плотина удлинила световой день на на 0,06 микросекунды. «Для справки, это составляет чуть более 3 дней за весь возраст Вселенной», — пояснил ученый.

Ранее мы рассказывали о том, что за 100 лет стрелка компаса заметно изменила движение. Она стала ближе к истинному северу. Это произошло из-за того, что северный магнитный полюс расположился несколько ближе к географическому, чем в начале XX века.

