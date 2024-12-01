За 100 лет стрелка компаса заметно изменила движение

«Если в начале XX века стрелка вашего компаса показывала на магнитный полюс, который отличался от истинного на несколько градусов, то сейчас это отличие (эта величина называется "магнитное склонение") меньше. Сейчас северный полюс находится достаточно близко к географическому полюсу, значительно ближе, чем 100 лет назад», — рассказал РИА «Новости» ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П.Ширшова Николай Пальшин.

Причиной являются сложные процессы во внутреннем ядре Земли, которые до сих пор недостаточно изучены для прогнозирования подобных процессов. При этом на повседневную жизнь такие изменения практически не влияют. Современная навигация редко использует магнитное поле, полагаясь на цифровые модели, которые обновляются каждые пять лет.

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