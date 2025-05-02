На Землю может упасть советский космический корабль, который запустили более 50 лет назад

Автоматическую межпланетную станцию «Космос-482» запустили на Венеру в исследовательских целях в 1972 году. Однако корабль быстро вышел из строя, не долетев до планеты, и остался кружить вокруг Земли. Неконтролируемый вход в атмосферу должен произойти 9-10 мая. Об этом рассказал нидерландский наблюдатель за спутниками Марко Лангбрук из Делфтского технического университета.

Отечественные эксперты считают, что корабль вряд-ли упадет на территорию России, поскольку летает вокруг Земли с наклонением 52 градуса, а большая часть территории страны лежит севернее этих широт. Однако популяризатор космонавтики Виталий Егоров допустил, что аппарат априори принадлежит Роскосмосу, поэтому ответственность за повреждение чьей-либо собственности при столкновении ляжет на госкомпанию. Об этом он рассказал РБК.

В начале декабря внимание научных обозревателей со всего мира было приковано к Якутии, в небе над которой взорвался астероид. Ученые назвали это событие «уникальным», ведь им удалось за несколько часов до взрыва предсказать появление космического осколка, двигавшегося к поверхности планеты со скоростью в десятки километров в секунду. Как правило, сделать это не получается. То есть если астероид будет двигаться к крупному городу вроде Москвы, Нью-Йорка или Токио, то люди узнают об этом в последний момент? А что делать в таком случае? Разбираемся в материале Собака.ru.