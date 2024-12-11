Весь мир следил за метеором над Якутией. Может ли такой «космический гость» упасть на город? Есть ли у людей план на этот случай?

В начале декабря внимание научных обозревателей со всего мира было приковано к Якутии, в небе над которой взорвался астероид. Ученые назвали это событие «уникальным», ведь им удалось за несколько часов до взрыва предсказать появление космического осколка, двигавшегося к поверхности планеты со скоростью в десятки километров в секунду. Как правило, сделать это не получается. То есть если астероид будет двигаться к крупному городу вроде Москвы, Нью-Йорка или Токио, то люди узнают об этом в последний момент? А что делать в таком случае? Разбираемся в материале Собака.ru.
Вечером 3 декабря в небе над Якутией взорвался астероид C0WEPC5 диаметром около метра, оставив на небе яркую вспышку, сопоставимую, по словам очевидцев, с яркостью нескольких полных лун. Новость об этом облетела ленты ведущих изданий: от американского ABC News и британского Reuters до индийской Hindustan Times и китайского CGTN.
Это событие было «анонсировано» учеными заранее — за несколько часов до того, как астероид разорвало в плотных слоях атмосферы, о его приближении уже сообщило Европейское космическое агентство. В результате еще днем 3-го числа журналисты объявили, что «главное шоу достанется городу Олекминску (примерно в 630 км от Якутска, — прим. Собака.ru)» и рекомендовали местным жителям «быть начеку минут за 10 до расчетного значения [пролета астероида]».
Однако, как указал в своей колонке научный обозреватель Forbes Анатолий Глянцев, пролет C0WEPC5 над Восточной Сибирью оставил после себя не только красивые кадры, но и вопрос: готово ли человечество к визиту более крупного объекта, который может причинить серьезные разрушения на поверхности.
Как отмечает в беседе с Собака.ru старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ Борис Эскин, этот вопрос далеко не праздный. Каждый год на поверхность планеты попадает «порядка 10 тысяч тонн космического вещества». Большая часть оседает на поверхности в виде пыли после разрушения небольших объектов вроде того, что взорвался над Якутией. Но достаточно часто встречаются и более крупные объекты вроде знаменитого Челябинского метеора (как уточняет Борис Эскин, эти объекты точнее называть «болидами»), взорвавшегося над Уралом в 2013 году — самый крупный осколок, достигший поверхности, имел массу около 500 кг — сейчас он экспонируется в Государственном историческом музее Южного Урала.
Борис Эскин
Старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ:
Это проблема очень серьезная, о которой заговорили только недавно, буквально в последние лет 20–30. Толчком для этого послужило падение кометы Шумейкеров — Леви 9 на Юпитер [летом 1994 года]. Это событие поставило вопрос о кометно-астероидной опасности, о возможности столкновения Земли с крупными небесными телами и нашей готовности к таким событиям.
Как ученые узнают о том, что к Земле летит астероид?
Чаще всего ученые узнают о том, что какой-то сравнительно небольшой астероид вошел в плотные слои атмосферы планеты, уже постфактум. Как рассказывает Собака.ru старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, на сегодня известно чуть больше десяти случаев, когда ученым удалось обнаружить падающий на Землю астероид заранее.
«Впервые это удалось в 2008 году, когда при подлете к планете был обнаружен астероид 2008 TC3, — рассказывает собеседник редакции. — Тогда коллегам удалось отследить траекторию движения, сфотографировать инверсионный след, собрать фрагменты, упавшие на Землю. Но такая удача по-прежнему является скорее исключением. Подобные астероиды — это очень небольшие тела, блеск от которых очень слабенький. Их удается обнаружить случайно в ходе наблюдений на очень мощных телескопах».
В этом же духе в беседе с «Известиями» высказался профессор, член Комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский. «Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение», — цитирует его издание.
А разве на Земле нет специальной службы, следящей за метеоритами?
«Единой общепланетарной службы нет, — рассказывает Собака.ru Борис Эскин из СПбГУ, — есть фрагментарные системы, на которых отрабатывается будущая технология слежения [за кометно-метеоритной опасностью]».
Как уточняет в своем тексте научный обозреватель Forbes Анатолий Глянцев, в России с 2016 года действует Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, на ее базе планируется создать более масштабную систему «Млечный путь» (по планам в ее состав должны войти 65 наземных телескопов и спутники, первый из которых, впрочем, собираются отправить на орбиту лишь в 2027 году).
Аналогичные системы есть и у NASA, к примеру, проект NEOO посвящен обнаружению потенциально опасных объектов размером свыше 140 метров и слежению за ними. «Почему такая отсечка, — поясняет в беседе с Собака.ru Николай Железной из Института прикладной астрономии РАН, — считается, что тела свыше 140 метров, скорее всего, уже долетят до поверхности Земли и оставят после себя кратер».
При этом, добавляет ученый, действующие системы мониторинга открыли пока далеко не все потенциально опасные объекты, превышающие 140 метров.
А какие объекты вообще являются потенциально опасными?
Как объясняет Собака.ru старший преподаватель СПбГУ Борис Эскин, для того чтобы космическое тело не просто вошло в плотные слои атмосферы, но и достигло поверхности Земли, его изначальный размер должен превышать 10 метров. «Считается, что меньшие тела полностью сгорают в атмосфере, — говорит он, — поэтому если на Землю летит астероид размером, скажем, с легковой автомобиль, то бояться нечего, если с фуру, то следует задуматься, ведь что-то на поверхность планеты явно упадет».
Десятиметровый осколок тоже вряд ли причинит серьезные разрушения. Астероиды входят в атмосферу на скорости в десятки километров в секунду. Как поясняет Николай Железнов из Института прикладной астрономии РАН, «на такой скорости земная атмосфера сравнима с бетонной стеной, которую просто так не преодолеть». Астероиды резко тормозятся, плавятся, нагреваются и в итоге взрываются. Образовавшиеся небольшие метеориты уже не могут причинить масштабных разрушений. Впрочем, подчеркивает ученый, безобидными они также не являются.
Николай Железнов
Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН:
Маленькие метеориты вполне пробивают крыши домов, разрушают машины, выбивают стекла.
В феврале 2016 года индийские власти сообщили о первом подтвержденном случае гибели человека от падения осколка метеорита, однако уже через несколько дней NASA опровергло эту информацию. А в 2020 году в журнале Meteoritics & Planetary Science вышла статья, в которой ученые смогли представить доказательства гибели человека от падения метеорита — описанная трагедия произошла в 1888 году на территории современной Турции. Авторы публикации предположили, что в будущем в исторических источниках будут найдены и другие подобные свидетельства.
Впрочем, опасность астероидов заключается далеко не только в потенциальной возможности падения осколков на Землю. Сам по себе взрыв, происходящий в плотных слоях атмосферы, также может нести угрозу. «К примеру, взрыв в 2013 году над Челябинском имел мощность порядка 400–600 килотонн, — поясняет Собака.ru Борис Эскин из СПбГУ. — Для сравнения: взрыв в Хиросиме оценивается в 18 килотонн. То есть можно сказать, что мощность взрыва над Челябинском, вообще-то, составляла от 20 до 30 Хиросим».
Чаще всего эти взрывы не опасны, так как происходят на очень большой высоте, однако в сравнительно недавней истории описаны случаи, когда подобные события приводили к масштабным последствиям на поверхности.
Борис Эскин
Старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ:
Так называемый Тунгусский метеорит, который на самом деле никаким метеоритом не был. По современным представлениям, это ядро или обломок ядра кометы, которая в 1908 году взорвалась на высоте примерно в 10 километров. Мощность взрыва была около 20 мегатонн, то есть более чем в 1000 раз мощнее Хиросимы. На площади 200 квадратных километров произошел полный вывал леса. Причем все это произошло на широте примерно 60 градусов, на той же параллели, что и Петербург. В некоторых книгах даже можно прочитать, что если бы комета вошла бы в атмосферу на 6 часов позже, то ее разрушение произошло бы точно над Петербургом. Тогда бы от города не осталось и следа.
Аризонский кратер, возникший около 50 тысяч лет назад в результате падения 50-метрового метеорита
Есть ли у человечества план на случай такого развития событий?
Как пишет научный обозреватель Forbes Анатолий Глянцев, сегодня человечество «беззащитно перед астероидной угрозой».
Сегодня в мире нет надежной единой системы обнаружения астероидов, но даже в случае если потенциальную угрозу удастся заметить, не совсем понятно, что с ней делать, как приготовиться к столкновению с астероидом достаточно крупным, чтобы потенциально нанести вред, но не настолько большим, чтобы вызвать глобальную катастрофу (а стало быть, и привлечь пристальное внимание ученых)?
«[Если будет понятно, что нас ожидает событие наподобие Тунгусского], можно помолиться, можно сесть в машину и попытаться уехать, — говорит в беседе с Собака.ru Борис Эскин из СПбГУ. — Единственный вариант — это убежать».
Николай Железнов
Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН:
Мы ничего не сможем сделать в случае, если выяснится, что на нас летит достаточно крупное тело. Максимум наших возможностей на сегодня — просчитать возможные последствия, примерно очертить район взрыва или падения и организовать эвакуацию.
Впрочем, как отмечает Борис Эскин, сейчас ученые в разных странах работают над тем, чтобы придумать алгоритм действий в такой ситуации. Просчитываются варианты, при которых опасный астероид или комету удастся ударом космического аппарата сдвинуть с опасной орбиты. Также рассматривается вариант крепления на опасном объекте солнечного паруса — специального приспособления, позволяющего использовать давление света для разгона — который, опять же, позволил бы изменить траекторию опасного объекта.
«Некогда это была абсолютно фантастическая проблема, но сейчас по этому поводу ведутся вполне научные, я бы даже сказал, научно-технические дискуссии», — заключает собеседник редакции. Однако последние международные учения показали слабую не только техническую, но даже организационную готовность землян к защите от объекта размером от 60 до 800 метров, который с вероятностью 72% врежется в Землю. Различные ведомства стран мира так и не смогли толком договориться о том, что делать и сколько выделять финансирования для борьбы с угрозой.
Анатолий Глянцев
Научный обозреватель (цитата по Forbes.ru):
Впрочем, в XX веке правительства умели действовать решительно и быстро. В начале американского и советского атомных проектов никто даже не умел вести геолого-разведывательных работ по урану, не говоря о его добыче, обогащении и использовании. За считанные годы были созданы целые отрасли науки и промышленности. И это в условиях войны, в случае СССР — на собственной территории и с миллионными потерями. Остается надеяться, что в случае реальной, а не гипотетической угрозы из космоса политики отложат аппаратные игры и займутся спасением людей.
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