Весь мир следил за метеором над Якутией. Может ли такой «космический гость» упасть на город? Есть ли у людей план на этот случай?

Вечером 3 декабря в небе над Якутией взорвался астероид C0WEPC5 диаметром около метра, оставив на небе яркую вспышку, сопоставимую, по словам очевидцев, с яркостью нескольких полных лун. Новость об этом облетела ленты ведущих изданий: от американского ABC News и британского Reuters до индийской Hindustan Times и китайского CGTN.

Это событие было «анонсировано» учеными заранее — за несколько часов до того, как астероид разорвало в плотных слоях атмосферы, о его приближении уже сообщило Европейское космическое агентство. В результате еще днем 3-го числа журналисты объявили, что «главное шоу достанется городу Олекминску (примерно в 630 км от Якутска, — прим. Собака.ru)» и рекомендовали местным жителям «быть начеку минут за 10 до расчетного значения [пролета астероида]».

Однако, как указал в своей колонке научный обозреватель Forbes Анатолий Глянцев, пролет C0WEPC5 над Восточной Сибирью оставил после себя не только красивые кадры, но и вопрос: готово ли человечество к визиту более крупного объекта, который может причинить серьезные разрушения на поверхности.

Как отмечает в беседе с Собака.ru старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ Борис Эскин, этот вопрос далеко не праздный. Каждый год на поверхность планеты попадает «порядка 10 тысяч тонн космического вещества». Большая часть оседает на поверхности в виде пыли после разрушения небольших объектов вроде того, что взорвался над Якутией. Но достаточно часто встречаются и более крупные объекты вроде знаменитого Челябинского метеора (как уточняет Борис Эскин, эти объекты точнее называть «болидами»), взорвавшегося над Уралом в 2013 году — самый крупный осколок, достигший поверхности, имел массу около 500 кг — сейчас он экспонируется в Государственном историческом музее Южного Урала.