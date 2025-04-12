В Петербурге хотят построить проект уровня «мегасайенс» (таковым считается Большой адронный коллайдер)

Петербург к 2035 году должен стать научным центром мирового уровня. Такая задача указана в проекте стратегии развития. Также власти Петербурга планируют привлекать в город «ведущих ученых мирового класса и молодых исследователей», имеющих «научные результаты высокого уровня».
Также необходим запуск испытательных центров, центров компетенций Национальной технологической инициативы, центров трансфера технологий, прототипирования, стандартизации и сертификации, инжиниринговых центров (в том числе на базе ведущих образовательных организаций высшего образования), передовых инженерных школ, лидирующих исследовательских центров. Об этом пишет «Фонтанка».
Сейчас в России реализуется несколько проектов класса «мегасайенс», среди них исследовательский реактор ПИК в Гатчине — самый мощный источник нейтронов в мире.
Ранее мы писали о том, что к 2030 году Смольный также планирует избавиться от всех нелегальных свалок в Петербурге.
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