В Петербурге хотят построить проект уровня «мегасайенс» (таковым считается Большой адронный коллайдер)

Также необходим запуск испытательных центров, центров компетенций Национальной технологической инициативы, центров трансфера технологий, прототипирования, стандартизации и сертификации, инжиниринговых центров (в том числе на базе ведущих образовательных организаций высшего образования), передовых инженерных школ, лидирующих исследовательских центров. Об этом пишет «Фонтанка».

Сейчас в России реализуется несколько проектов класса «мегасайенс», среди них исследовательский реактор ПИК в Гатчине — самый мощный источник нейтронов в мире.

Ранее мы писали о том, что к 2030 году Смольный также планирует избавиться от всех нелегальных свалок в Петербурге.