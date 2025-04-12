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Смольный планирует избавиться от всех нелегальных свалок в Петербурге до 2030 года

Главная цель этой меры — обеспечить экологическое благополучие в городе. Власти планируют выполнить задачу за счет создания эффективной региональной системы обращения с отходами.

Attasit saentep/shutterstock

«Необходимо обеспечить: ввод новых мощностей по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО;  поэтапную ликвидацию всех выявленных несанкционированных свалок отходов до 2030 года с учетом ежегодного снижения их числа вдвое», — отмечается в тексте постановления на сайте Смольного.

Также в документе говорится о планах по совершенствованию инфраструктуры накопления ТКО, модернизации и создании новых контейнерных площадок, повышении эффективности логистики при вывозе мусора, а также создании отрасли переработки фракций вторичных ресурсов и развитии системы раздельного накопления ТКО, включая прием опасных отходов от населения.

Ранее мы рассказывали о том, что Ленобласть планирует перерабатывать 100% отходов к 2027 году. Таких показателей поможет достичь строящийся комплекс «Рахья».

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